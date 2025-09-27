BSSC Vacancy : बिहार CGL और कार्यालय परिचारी भर्ती की वैकेंसी में बंपर इजाफा, इन्हें मिलेंगे 25 अंक एक्स्ट्रा

BSSC Vacancy 2025: बिहार सीजीएल 4 भर्ती में उद्योग विस्तार पदाधिकारी (पे लेवल 7) के 60 नए पदों को जोड़ा गया। इसके बाद सीजीएल - 4 भर्ती में कुल पदों की संख्या 1481 से बढ़कर 1541 पद हो गई है।

BSSC Karyalay Parichari , BSSC CGL 4 Vacancy 2025: बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के साथ बीएसएससी सीजीएल -4 भर्ती और कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 में पदों की संख्या में भी बंपर इजाफा किया है। बिहार सीजीएल 4 भर्ती में उद्योग विस्तार पदाधिकारी (पे लेवल 7) के 60 नए पदों को जोड़ा गया। इसके बाद सीजीएल - 4 भर्ती में कुल पदों की संख्या 1481 से बढ़कर 1541 पद हो गई है। इसके अलावा कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 में भी 661 वैकेंसी बढ़ा दी गई है। कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 में पदों की संख्या 3727 से बढ़ाकर 4388 कर दी गई है।

संविदा वालों को 25 अंक इसके अलावा ताजा नोटिस में यह भी कहा गया है कि संविदा के आधार पर अब पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 25 अंक प्रदान किए जाएंगे। संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गयी संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पाँच अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमान्यता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) दी जाएगी। संविदा नियुक्ति के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समस्त अवधि को छूट अधिकतम उससीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

कार्यालय परिचारी भर्ती में अब किस वर्ग के कितने पद कार्यालय परिचारी भर्ती में कुल 4388 वैकेंसी में 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के तहत 1416 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 4388 वैकेंसी में 2041 पद अनारक्षित हैं। 627 पद एससी, 53 पद एसटी, 809 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 297 पिछड़ा वर्ग,123 पिछड़े वर्गों की महिलाओं और 438 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे।

सीजीएल 4 भर्ती में अब किस वर्ग के कितने पद सीजीएल 4 भर्ती में कुल 1541 वैकेंसी में 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के तहत 530 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 1541 वैकेंसी में 855 पद अनारक्षित हैं। 204 पद एससी, 21 पद एसटी, 105 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 183 पिछड़ा वर्ग,18 पिछड़े वर्गों की महिलाओं और 155 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे।

दोनों भर्तियों के रजिस्ट्रेशन व फीस भुगतान की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर बिहार में बीएसएससी सीजीएल - 4 भर्ती परीक्षा और बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के 5208 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन व फीस भुगतान की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 24 सितंबर 2024 थी। दोनों भर्तियों के लिए bssc.bihar.gov.in या www.onlinebssc.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बीएसएससी कार्यालय परिचार (ऑफिस अटेंडेंट) भर्ती की खास बातें इस भर्ती के तहत बिहार सरकार के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों में खाली पड़े ऑफस अटेंडेंट के पदों को भरा जाएगा। ऑफिस अटेंडेंट की सर्वाधिक रिक्तियां 1138 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में हैं। इसके बाद भवन निर्माण विभाग में 500 वैकेंसी हैं।

1. योग्यता - 10 पास। 2. आयु सीमा – उम्मीदवार की आयु 18 से 37 वर्ष तक होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग को तीन साल व एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच साल की छूट मिलेगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 से होगी।

3.चयन- प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा

बिहार सीजीएल भर्ती की खास बातें आयु सीमा – उम्मीदवार की आयु 21 से 37 वर्ष तक होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग को तीन साल व एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच साल की छूट मिलेगी।

पद और वैकेंसी, योग्यता सहायक प्रशाखा पदाधिकारी - 1064 , योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन

योजना सहायक - 88, योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन

कनीय सांख्यिकी सहायक - 05, योग्यता - गणित या अर्थशास्त्र या कॉमर्स या सांख्यिकी विषय से ग्रेजुएशन

डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी - 01, योग्यता - (ग्रेजुएशन व PGDCA/BCA/BSc IT)

अंकेक्षक - 125 , योग्यता - कॉमर्स, गणित, इकोनॉमिक्स या स्टैट्स में से किसी एक विषय के साथ ग्रेजुएशन)

अंकेक्षक, सहायक समितियां - 198, योग्यता - गणित के साथ ग्रेजुएशन या कॉमर्स में ग्रेजुएट।

उद्योग विस्तार पदाधिकारी (पे लेवल 7) - 60 पद