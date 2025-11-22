BSSC Vacancy : खुशखबरी, बिहार CGL और ऑफिस अटेंडेंट समेत 3 भर्तियों की वैकेंसी में बंपर इजाफा, देखें ब्योरा

संक्षेप: BSSC CGL 4, office attendant recruitment 2025 : बीएसएससी सीजीएल -4 भर्ती और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 की वैकेंसी की संख्या में एक बार फिर बंपर इजाफा किया गया है। अब बिहार सीजीएल 4 बहाली के तहत 1541 पदों की बजाय 1883 पदों पर भर्ती होगी

BSSC CGL 4 Vacancy 2025 , BSSC office attendant recruitment 2025 : बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बीएसएससी सीजीएल -4 भर्ती और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 की वैकेंसी की संख्या में एक बार फिर बंपर इजाफा किया गया है। अब बिहार सीजीएल 4 बहाली के तहत 1541 पदों की बजाय 1883 पदों पर भर्ती होगी। इस भर्ती में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (एएसओ) की वैकेंसी की संख्या 1064 से बढ़ाकर 1406 कर दिया गया है। यानी 342 वैकेंसी बढ़ा दी गई हैं। वहीं ऑफिस अटेंडेंट भर्ती 2025 में पहले जहां 4388 पदों पर भर्ती होनी थी, वहां अब 5131 पदों पर भर्ती होगी। आयोग को ऑफिस अटेंडेंट भर्ती को लेकर 9 और विभागों से कुल 726 पदों के लिए अधियाचनाएं मिली थीं। अन्य पदों के संशोधन और 726 नए पद जोड़ने जाने के बाद अब इस भर्ती में कुल 5131 वैकेंसी भरी जाएंगी। ऑफिस अटेंडेंट और बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2025 थी। आवेदन पूरी तरह सब्मिट करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2025 है।

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती में 60 और कार्यालय परिचारी भर्ती में 661 वैकेंसी बढ़ाई गई थी। मूल नोटिफिकेशन में बीएसएससी सीजीएल-4 में 1481 और ऑफिस अटेंडेंट भर्ती में 3727 वैकेंसी ही बताई गई थी।

ये है तीसरी भर्ती, जिसमें पद बढ़े उपरोक्त दोनों बड़ी भर्तियों के अलावा स्टेनोग्राफर भर्ती में भी वैकेंसी बढ़ाई गई है। अब इस बहाली में 432 की बजाय 531 पदों पर भर्ती होगी।

12 प्वॉइंट में करें करेक्शन बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कई अभ्यर्थियों के अनुरोधों को स्वीकार करते हुए एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए एडिट विंडो खोली हुई है। आयोग ने शुक्रवार को ताजा नोटिस जारी कर कहा कि 12 प्वॉइंट पर करेक्शन कर सकते हैं। आवेदक 24 नवंबर तक अपने फॉर्म की कुछ डिटेल्स एडिट कर सकेंगे।

संविदा वालों को 25 अंक संविदा के आधार पर अब पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 25 अंक प्रदान किए जाएंगे। संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थी द्वारा प्रतिवर्ष की गयी संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम पाँच अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमान्यता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) दी जाएगी। संविदा नियुक्ति के फलस्वरूप किये गये कार्य अवधि के समस्त अवधि को छूट अधिकतम उससीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

.चयन- प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा

बीएसएससी सीजीएल पद और वैकेंसी, योग्यता सहायक प्रशाखा पदाधिकारी - 1406 कर

योजना सहायक - 88,

कनीय सांख्यिकी सहायक - 05,

डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी - 01,

अंकेक्षक - 125 ,

अंकेक्षक, सहायक समितियां - 198,

उद्योग विस्तार पदाधिकारी (पे लेवल 7) - 60 पद

सीजीएल में चयन कैसे होगा- प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा

सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

BSSC ने स्पोर्ट्स ट्रेनर की अंतिम तिथि बढ़ाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। रजिस्ट्रेशन व फीस सब्मिट करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 कर दी गई है। एप्लीकेशन पूरी तरह सब्मिट करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर से बढ़ाकर 14 दिसंबर 2025 कर दी गई है।

शैक्षणिक योग्यता- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रैजुएशन की डिग्री होनी चाहिए।

अभ्यर्थी के पास संबंधित खेल विधा में डिप्लोमा इन स्पोर्टस कोचिंग अथवा स्पोर्टस कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDSC) पाठ्यक्रम या समकक्ष योग्यता में उत्तीर्ण होनी चाहिए।

किसी मान्यता प्राप्त अंतराष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या किसी अंतराष्ट्रीय या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भर्ती के लिए योग्यता और शैक्षणिक योग्यता को जरूर चेक करें।