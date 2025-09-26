BSSC Vacancy 2025: More BSSC Recruitment after CGL and office Attendant sports trainer 379 posts apply BSSC Vacancy : बीएसएससी का एक और तोहफा, CGL व अटेंडेंट के बाद 379 पदों पर निकाली नई बंपर भर्ती, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSSC Vacancy 2025: More BSSC Recruitment after CGL and office Attendant sports trainer 379 posts apply

BSSC Vacancy : बीएसएससी का एक और तोहफा, CGL व अटेंडेंट के बाद 379 पदों पर निकाली नई बंपर भर्ती

BSSC Vacancy : बीएसएससी ने स्पोर्ट्स ट्रेनर (क्रीडा प्रशिक्षक) के 379 पदों पर भर्ती निकाली है। रिक्तियों में 128 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन 9 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 26 Sep 2025 10:53 AM
BSSC Vacancy : बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल-4 और ऑफिस अटेंटेंड की भर्ती निकालने के बाद एक और बंपर भर्ती का तोहफा दिया है। बीएसएससी ने स्पोर्ट्स ट्रेनर (क्रीडा प्रशिक्षक) के 379 पदों पर भर्ती निकाली है। रिक्तियों में 128 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 152 पद अनारक्षित हैं। 61 पद एससी, 04 एसटी, 68 एमबीसी, 45 बीसी, 11 पिछड़े वर्ग की महिलाएं और 38 पद ईबीसी के लिए आरक्षित हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन 9 अक्टूबर 2025 से 11 नवंबर 2025 तक कर सकेंगे। फीस भरने की अंतिम तिथि 09 नवंबर 2025 है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार bssc.bihar.gov.in पर जाकर एप्लाई कर सकेंगे।

योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन।

तकनीकी योग्यता - अभ्यर्थी को नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (भारतीय खेल प्राधिकरण) द्वारा संचालित राष्ट्रीय खेल संस्थान से संबंधित खेल विधा में डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग अथवा लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान, ग्वालियर अथवा केन्द्रीय खेल विश्वविद्यालय से स्पोर्ट्स कोचिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (PGDSC) पाठ्यक्रम अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त खेल विश्वविद्यालय अथवा बिहार विश्वविद्यालय से समकक्ष योग्यता में उत्तीर्ण होना चाहिए।

खेल उपलब्धि

किसी मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो या मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ओलम्पिक खेल/राष्ट्रमंडल खेल/एशियाई खेल/विश्व चैंपियनशिप/एशियाई चैंपियनशिप या अधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त अन्य वार्षिक चैंपियनशिप में शामिल हो या अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय/मान्यता प्राप्त जूनियर चैंपियनशिप/राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कम से कम दो (02) बार या अंतर खेल प्रतियोगिता/अखिल भारतीय पुलिस खेल/अंतर रेलवे चैंपियनशिप में तीन (03) बार भाग लिया हो।

आयु सीमा - 21 वर्ष से 37 वर्ष। अधिकतम आयु सीमा बीसी व ईबीसी पुरुष व महिलाओं के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष, एससी व एसटी पुरुष व महिला के लिए 42 वर्ष रहेगी।

चयन की प्रक्रिया- परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेधासूची के अनुरूप आरक्षण कोटिवार नियुक्ति की अनुशंसा विभाग को की जाएगी।

लिखित परीक्षा- 150 अंक।

साक्षात्कार - 50 अंक।

कुल - 200 अंक

देखें नोटिफिकेशन

क्वालीफाइंग मार्क्स:-

अनारक्षित वर्ग 40 प्रतिशत

पिछड़ा वर्ग 36.5 प्रतिशत

अ0 पि0 व0 वर्ग 34 प्रतिशत

अनु0 जाति/जनजाति 32 प्रतिशत

महिला वर्ग 32 प्रतिशत

दिव्यांग (सभी वर्ग) 32 प्रतिशत

आवेदन फीस - सभी वर्गों के लिए 100 रुपये।

