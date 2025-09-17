BSSC Vacancy 2025: Bihar BSSC CGL and Office Attendant Recruitment important notice on fees out full details BSSC Vacancy : बिहार CGL-4 और ऑफिस अटेंडेट भर्ती के कई आवेदक परेशान, आयोग ने जारी किया अहम नोटिस, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSSC Vacancy 2025: Bihar BSSC CGL and Office Attendant Recruitment important notice on fees out full details

BSSC Vacancy : बिहार CGL-4 और ऑफिस अटेंडेट भर्ती के कई आवेदक परेशान, आयोग ने जारी किया अहम नोटिस

BSSC CGL 4 Vacancy , Office Attendant Recruitment 2025 : बीएसएससी ने कहा है कि आवेदन फीस का भुगतान करने के बाद अगर पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं हो रही है तो अभ्यर्थियों को 24 घंटे से 48 घंटे का इंतजार करना चाहिए।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 07:20 AM
share Share
Follow Us on
BSSC Vacancy : बिहार CGL-4 और ऑफिस अटेंडेट भर्ती के कई आवेदक परेशान, आयोग ने जारी किया अहम नोटिस

BSSC CGL 4 Vacancy , Office Attendant Recruitment 2025 : बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ( बीएसएससी सीजीएल - 4 भर्ती परीक्षा ) और ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी के 5208 पदों पर चल रही आवेदन प्रक्रिया के बीच एक अहम नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा है कि आवेदन फीस का भुगतान करने के बाद अगर पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं हो रही है तो अभ्यर्थियों को 24 घंटे से 48 घंटे का इंतजार करना चाहिए। गौरतलब है कि कई अभ्यर्थियों ने आयोग कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन शुल्क की राशि बैंक खाते से कट गई है लेकिन ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर भुगतान अपडेट/पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं हो रहा है, जिसके कारण ऑनलाइन आवेदन सब्मिट करने में दिक्कत आ रही है।

आयोग ने नोटिस में कहा, 'आयोग के आवश्यक सूचना ज्ञापांक-2987/आ०, दिनांक-04.08.2025 एवं ज्ञापांक-2984/आ०, दिनांक-04.08.2025 द्वारा क्रमशः चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या-05/25 एवं कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) पद हेतु विज्ञापन संख्या-06/25 प्रकाशित की गयी है। उक्त परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन दिनांक-25.08.2025 से आमंत्रित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग कार्यालय में आवेदन समर्पित किया जा रहा है कि उपरोक्त पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन शुल्क की राशि बैंक खाते से कट गया है लेकिन ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर भुगतान अपडेट/पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं हो रहा है, जिसके कारण ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने में कठिनाई हो रही है। तदालोक में उपरोक्त पदों हेतु आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि आपका भुगतान आपके बैंक खाते से कट जाता है लेकिन ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर भुगतान अपडेट/पेमेंट स्लिप जनरेट नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान अपडेट होने के लिए 24 से 48 घंटे प्रतीक्षा करेंगे।'

आपको बता दें कि बिहार सीजीएल के जरिए राज्य के छह विभागों में 1481 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं कार्यालय परिचारी के 3727 पदों पर भर्ती होगी। दोनों भर्तियों के लिए bssc.bihar.gov.in या www.onlinebssc.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोनों भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 26 सितंबर तय की गई है। साथ ही दोनों भर्ती में फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 25 सितंबर 2025 है।

बीएसएससी ऑफिस अटेंडेट और सीजीएल भर्ती की खास बातें

बीएसएससी कार्यालय परिचार (ऑफिस अटेंडेंट) भर्ती की खास बातें

इस भर्ती के तहत बिहार सरकार के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों में खाली पड़े ऑफस अटेंडेंट के पदों को भरा जाएगा। ऑफिस अटेंडेंट की सर्वाधिक रिक्तियां 1138 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में हैं। इसके बाद भवन निर्माण विभाग में 500 वैकेंसी हैं।

1. योग्यता - 10 पास।

2. आयु सीमा – उम्मीदवार की आयु 18 से 37 वर्ष तक होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग को तीन साल व एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच साल की छूट मिलेगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 से होगी।

3.चयन- प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा

सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

4. प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। मल्टीपल चॉइस प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। 2 घंटा का पेपर होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे। गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती होगी।

सामान्य अंक गणित - 30 अंक

सामान्य ज्ञान - 40 अंक

सामान्य हिन्दी - 30 अंक

मुख्य परीक्षा का विज्ञापन अलग से जारी होगा।

ये भी पढ़ें:डीडीए में बंपर भर्ती, एमटीएस व पटवारी समेत 1732 पदों पर निकलीं वैकेंसी

5. प्रीलिम्स व मेन्स एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स

अनारक्षित वर्ग - 40 प्रतिशत

पिछड़ा वर्ग - 36.5 प्रतिशत

अपि वर्ग - 34 प्रतिशत

अनु जाति/ जनजाति - 32 प्रतिशत

महिला वर्ग - 32 प्रतिशत

दिव्यांग - 32 प्रतिशत

बिहार सीजीएल भर्ती की खास बातें

यहां पढ़ें भर्ती से जुड़ी अन्य 10 खास बातें

1. आयु सीमा – उम्मीदवार की आयु 21 से 37 वर्ष तक होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग को तीन साल व एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच साल की छूट मिलेगी।

2. पद और वैकेंसी, योग्यता

सहायक प्रशाखा पदाधिकारी - 1064 , योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन

योजना सहायक - 88, योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन

कनीय सांख्यिकी सहायक - 05, योग्यता - गणित या अर्थशास्त्र या कॉमर्स या सांख्यिकी विषय से ग्रेजुएशन

डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी - 01, योग्यता - (ग्रेजुएशन व PGDCA/BCA/BSc IT)

अंकेक्षक - 125 , योग्यता - कॉमर्स, गणित, इकोनॉमिक्स या स्टैट्स में से किसी एक विषय के साथ ग्रेजुएशन)

अंकेक्षक, सहायक समितियां - 198, योग्यता - गणित के साथ ग्रेजुएशन या कॉमर्स में ग्रेजुएट।

3. चयन- प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा

सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

4. प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान व गणित एवं मानसिक क्षमता जांच के प्रश्न आएंगे। मल्टीपल चॉइस प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे। गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती होगी।

5. प्रीलिम्स परीक्षा में किताब ले जा सकेंगे

प्रीलिम्स परीक्षा किताब सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ तीन पुस्तक यानी प्रत्येक सेक्शन के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकेंगे - सामान्य अध्ययन सेक्शन, गणित सेक्शन, सामान्य विज्ञान सेक्शन। किताबों में एनसीईआरटी /बिहार बोर्ड/ आसीएसई व अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगी। अन्य कोई गाइड या हाथ से लिखा कागज या इलेक्ट्ऱॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकेंगे।

6. प्रीलिम्स व मेन्स एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स

अनारक्षित वर्ग - 40 प्रतिशत

पिछड़ा वर्ग - 36.5 प्रतिशत

अपि वर्ग - 34 प्रतिशत

अनु जाति/ जनजाति - 32 प्रतिशत

महिला वर्ग - 32 प्रतिशत

दिव्यांग - 32 प्रतिशत

7. अहम तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे - 25 अगस्त से

परीक्षा फीस भरने की अंतिम तिथि - 24 सितंबर 2025

ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि - 26 सितंबर 2025

8. आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। मुख्य परीक्षा के आवेदन के समय जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण सत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

9. आवेदन शुल्क – 100 रुपये

10. सर्टिफिकेट आवेदन से पहले आपके पास हों

अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे अपने शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र आदि विभिन्न कैटेगरी का दावा करने वाले प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले जुटा लें।

BSSc Bssc Cgl bihar ssc
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।