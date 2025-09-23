BSSC Vacancy 2025: Bihar BSSC CGL 4 and Office Attendant Recruitment last date important dates apply onlinebssc BSSC Vacancy : बिहार CGL -4 व ऑफिस अटेंडेट की 5208 भर्ती, आवेदन की कल अंतिम तिथि, समझें एग्जाम पैटर्न व चयन प्रक्रिया, Career Hindi News - Hindustan
BSSC Vacancy : बिहार CGL -4 व ऑफिस अटेंडेट की 5208 भर्ती, आवेदन की कल अंतिम तिथि, समझें एग्जाम पैटर्न व चयन प्रक्रिया

BSSC CGL 4 Vacancy , Office Attendant Recruitment 2025 : बीएसएससी सीजीएल - 4 भर्ती परीक्षा और ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी के 5208 पदों पर भर्ती के लिए कल 24 सितंबर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। फाइनल सब्मिट करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर है।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 23 Sep 2025 10:19 AM
BSSC Vacancy : बिहार CGL -4 व ऑफिस अटेंडेट की 5208 भर्ती, आवेदन की कल अंतिम तिथि, समझें एग्जाम पैटर्न व चयन प्रक्रिया

BSSC CGL 4 Vacancy , Office Attendant Recruitment 2025 : बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ( बीएसएससी सीजीएल - 4 भर्ती परीक्षा ) और ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी के 5208 पदों पर भर्ती के लिए कल 24 सितंबर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। 24 सितंबर तक ही फीस का भुगतान किया जा सकता है। आवेदन फाइनल सब्मिट करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर है। बिहार सीजीएल के जरिए राज्य के छह विभागों में 1481 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं कार्यालय परिचारी के 3727 पदों पर भर्ती होगी। दोनों भर्तियों के लिए bssc.bihar.gov.in या www.onlinebssc.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का लिंक नीचे दिया गया है।

बीएसएससी कार्यालय परिचार (ऑफिस अटेंडेंट) भर्ती की खास बातें

इस भर्ती के तहत बिहार सरकार के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों में खाली पड़े ऑफस अटेंडेंट के पदों को भरा जाएगा। ऑफिस अटेंडेंट की सर्वाधिक रिक्तियां 1138 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में हैं। इसके बाद भवन निर्माण विभाग में 500 वैकेंसी हैं।

1. योग्यता - 10 पास।

2. आयु सीमा – उम्मीदवार की आयु 18 से 37 वर्ष तक होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग को तीन साल व एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच साल की छूट मिलेगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 से होगी।

3.चयन- प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा

सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

4. प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। मल्टीपल चॉइस प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। 2 घंटा का पेपर होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे। गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती होगी।

सामान्य अंक गणित - 30 अंक

सामान्य ज्ञान - 40 अंक

सामान्य हिन्दी - 30 अंक

मुख्य परीक्षा का विज्ञापन अलग से जारी होगा।

5. प्रीलिम्स व मेन्स एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स

अनारक्षित वर्ग - 40 प्रतिशत

पिछड़ा वर्ग - 36.5 प्रतिशत

अपि वर्ग - 34 प्रतिशत

अनु जाति/ जनजाति - 32 प्रतिशत

महिला वर्ग - 32 प्रतिशत

दिव्यांग - 32 प्रतिशत

बिहार सीजीएल भर्ती की खास बातें

यहां पढ़ें भर्ती से जुड़ी अन्य 10 खास बातें

1. आयु सीमा – उम्मीदवार की आयु 21 से 37 वर्ष तक होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग को तीन साल व एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच साल की छूट मिलेगी।

2. पद और वैकेंसी, योग्यता

सहायक प्रशाखा पदाधिकारी - 1064 , योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन

योजना सहायक - 88, योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन

कनीय सांख्यिकी सहायक - 05, योग्यता - गणित या अर्थशास्त्र या कॉमर्स या सांख्यिकी विषय से ग्रेजुएशन

डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी - 01, योग्यता - (ग्रेजुएशन व PGDCA/BCA/BSc IT)

अंकेक्षक - 125 , योग्यता - कॉमर्स, गणित, इकोनॉमिक्स या स्टैट्स में से किसी एक विषय के साथ ग्रेजुएशन)

अंकेक्षक, सहायक समितियां - 198, योग्यता - गणित के साथ ग्रेजुएशन या कॉमर्स में ग्रेजुएट।

3. चयन- प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा

सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

4. प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे। इसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान व गणित एवं मानसिक क्षमता जांच के प्रश्न आएंगे। मल्टीपल चॉइस प्रश्नों की कुल संख्या 150 होगी। 2 घंटा 15 मिनट का पेपर होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेंगे। गलत उत्तर के लिए एक अंक की कटौती होगी।

5. प्रीलिम्स परीक्षा में किताब ले जा सकेंगे

प्रीलिम्स परीक्षा किताब सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ तीन पुस्तक यानी प्रत्येक सेक्शन के लिए एक ही पुस्तक ले जा सकेंगे - सामान्य अध्ययन सेक्शन, गणित सेक्शन, सामान्य विज्ञान सेक्शन। किताबों में एनसीईआरटी /बिहार बोर्ड/ आसीएसई व अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगी। अन्य कोई गाइड या हाथ से लिखा कागज या इलेक्ट्ऱॉनिक डिवाइस नहीं ले जा सकेंगे।

6. प्रीलिम्स व मेन्स एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स

अनारक्षित वर्ग - 40 प्रतिशत

पिछड़ा वर्ग - 36.5 प्रतिशत

अपि वर्ग - 34 प्रतिशत

अनु जाति/ जनजाति - 32 प्रतिशत

महिला वर्ग - 32 प्रतिशत

दिव्यांग - 32 प्रतिशत

7. अहम तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे - 25 अगस्त से

रजिस्ट्रेशन व परीक्षा फीस भरने की अंतिम तिथि - 24 सितंबर 2025

ऑनलाइन फाइनल रूप से आवेदन भरने की अंतिम तिथि - 26 सितंबर 2025

8. आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। मुख्य परीक्षा के आवेदन के समय जाति प्रमाण पत्र, डोमिसाइल प्रमाण सत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।

9. आवेदन शुल्क – 100 रुपये

10. सर्टिफिकेट आवेदन से पहले आपके पास हों

अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वे अपने शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र आदि विभिन्न कैटेगरी का दावा करने वाले प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले जुटा लें।

