बिहार में 379 स्पोर्ट्स ट्रेनर भर्ती, डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवा हो जाएं तैयार; जानिए चयन प्रक्रिया

संक्षेप: BSSC ने 379 स्पोर्ट्स ट्रेनर पदों के लिए आवेदन शुरू किए हैं। ग्रेजुएट और स्पोर्ट्स डिप्लोमा धारक 14 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहां जानें योग्यता, आयु, फीस और चयन प्रक्रिया।

बिहार के युवाओं के लिए एक बड़ा मौका सामने आया है। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (BSSC) ने स्पोर्ट्स ट्रेनर के 379 पदों पर भर्ती का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। खेल प्रशिक्षण से जुड़े इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 11 नवंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग की ओर से जारी इस भर्ती में ग्रेजुएशन और डिप्लोमा धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

bssc sports trainer bharti 2025 : भर्ती का विवरण BSSC द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 08/2025 के तहत कुल 379 स्पोर्ट्स ट्रेनर पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उम्मीदवारों को आवेदन सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in के माध्यम से करना होगा। भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में जारी की गई है।

bssc sports trainer bharti 2025 : कौन कर सकता है आवेदन? स्पोर्ट्स ट्रेनर पद के लिए उम्मीदवारों के पास खेल प्रशिक्षण से जुड़ी मान्यताप्राप्त योग्यता होनी चाहिए। इसमें नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (SAI) से स्पोर्ट्स कोचिंग डिप्लोमा, LNIPE ग्वालियर से पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग (PGDSC), या UGC मान्यता प्राप्त स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से समकक्ष योग्यता शामिल है। बिहार विश्वविद्यालय की समान योग्यता वाले उम्मीदवार भी आवेदन के पात्र होंगे।

bssc sports trainer bharti 2025 : कितनी होनी चाहिए उम्र? आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष, जबकि अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट का लाभ मिलेगा।

bssc sports trainer bharti 2025 : कितना है आवेदन शुल्क? BSSC स्पोर्ट्स ट्रेनर भर्ती के लिए आवेदन शुल्क सभी श्रेणियों के लिए ₹100 निर्धारित किया गया है। इसमें सामान्य, ओबीसी, अन्य राज्य, एससी, एसटी, पीएच और सभी श्रेणियों की महिलाओं के लिए फीस समान रखी गई है। भुगतान केवल ऑनलाइन किया जा सकेगा।

bssc sports trainer bharti 2025 : कब तक करें आवेदन? इस भर्ती का नोटिफिकेशन 07 नवंबर 2025 को जारी हुआ था। आवेदन प्रक्रिया 11 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है। पहले अंतिम तिथि 24 नवंबर 2025 थी, लेकिन आयोग ने इसे बढ़ाकर अब 14 दिसंबर 2025 कर दिया है। फीस भुगतान की अंतिम तिथि 11 दिसंबर 2025 रहेगी।

bssc sports trainer bharti 2025 : कैसे होगा चयन? उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। अंतिम मेरिट सूची परीक्षात्मक अंकों और योग्यता के आधार पर जारी की जाएगी। विस्तृत प्रक्रिया आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है।

bssc sports trainer bharti 2025 : ऑनलाइन कैसे करें आवेदन? उम्मीदवारों को सबसे पहले BSSC की वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। अंत में आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर फॉर्म सबमिट कर दें।