BSSC LDC Vacancy : बिहार में एलडीसी के 14921 पदों पर भर्ती, 27 नवंबर तक करें आवेदन

संक्षेप: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) ने लोअर डिविजन क्लर्क के 14921 पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। ये नियुक्तियां विभागों/ कार्यालयों में द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के जरिए की जाएंगी।

आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के सभी वर्गों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 है।

योग्यता (उपरोक्त सभी पद) : मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से 12वीं पास या समकक्ष योग्यता हो।

कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान ।

वेतनमान : 25,500 से 81,100 रुपये

आयु सीमा न्यूनतम 18 और अधिकतम 37 वर्ष से कम हो। आयु की गणना 01 अगस्त 2025 को आधार मानकर होगी।

अधिकतम आयु सीमा में बिहार के बीसी/ ईबीसी वर्ग, महिलाओं को तीन वर्ष, एससी/एसटी वर्ग को पांच वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट होगी।

चयन प्रक्रिया ● प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कौशल परीक्षण के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

यहां होगी नियुक्ति ●ये नियुक्तियां मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, पंचायतीराज विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, सहकारिता विभाग आदि विभागों के लिए हो रहीं हैं

आवेदन प्रक्रिया ● बीएसएससी की वेबसाइट (https://www.onlinebssc.com/) पर लॉगइन करें। होमपेज पर 'Notice Board' के नीचे भर्ती से संबंधित कई नोटिफिकेशन दिखाई देंगे। इनमें से Adv. No. 02/23 (A), Post- Second Inter Level Combined Competitive Examination विज्ञापन के आगे पीडीएफ पर क्लिक करें।

● नये पेज पर नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।

● पिछले पेज पर वापस आएं। नोटिफिकेशन के नीचे 'Apply' पर क्लिक करें। अगले पेज पर New Registration पर क्लिक करें। अब Have you Applied for Adv. No.- 02/ 23, Post- 2nd Inter Level Combined Competitive Exam in 2023? के नीचे No पर क्लिक करें।