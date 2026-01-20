BSSC : बिहार में जनसेवक ग्रेड-III के 180 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन का फिर मौका

Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSSC Jobs : Another opportunity to apply for 180 posts of Public Servant Grade-III in Bihar
संक्षेप:

Jan 20, 2026 10:43 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जनसेवक ग्रेड-III के 180 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के जरिए की जाएंगी। आरक्षण का लाभ बिहार राज्य के मूल निवासियों को मिलेगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में आवेदन के पात्र होंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि बढ़कर 29 जनवरी 2026 हो गई है। पहले यह तिथि 13 जनवरी 2026 थी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। जो अभ्यर्थी इन पदों पर आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है।

योग्यता

●मान्यता प्राप्त बोर्ड/ संस्थान से गणित विषय के साथ 12वीं पास या समकक्ष योग्यता हो।

●कंप्यूटर पर हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान हो।

वेतनमान : 25,500 से 81,100 रुपये।

आयु सीमा

●न्यूनतम 18 और अधिकतम 37 वर्ष से कम हो। आयु की गणना 01 अगस्त 2025 को आधार मानकर होगी।

●अधिकतम आयु सीमा में बिहार के बीसी/ ईबीसी वर्ग, महिलाओं को तीन वर्ष, एससी/एसटी वर्ग को पांच वर्ष और दिव्यांगों को 10 वर्ष की छूट होगी।

चयन प्रक्रिया

●प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और कौशल परीक्षण के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

●सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपये देय है। शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/ यूपीआई/इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन करना होगा।

वेबसाइट: bssc.bihar.gov.in

