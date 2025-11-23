Hindustan Hindi News
बिहार में 23175 सरकारी पदों पर मेगा भर्ती, इंटर पास युवा न चूकें मौका; 25 नवंबर तक भरें फॉर्म

संक्षेप:

बिहार BSSC इंटर लेवल भर्ती 2025 के तहत 23175 पदों पर आवेदन शुरू है। इंटर पास उम्मीदवार 25 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। योग्यता, फीस, सैलरी और चयन प्रक्रिया यहां जानिए।

Sun, 23 Nov 2025 10:08 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
bssc inter level recruitment 2025 : बिहार के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका आया है। बिहार स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (BSSC) ने इंटर लेवल भर्ती 2025 का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके तहत कुल 23175 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यह भर्ती विशेष रूप से उन उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है जिन्होंने 12वीं पास कर ली है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2025 से 25 नवंबर 2025 तक बिना किसी देरी के फॉर्म की फीस भर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अंतिम रूप से सबमिट करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 रखी गई है। एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जाती है।

bssc inter level recruitment 2025 : क्या है आयु सीमा?

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क 100 रुपये देना होगा, जो सभी श्रेणियों के लिए समान रखा गया है। भुगतान ऑनलाइन तरीके से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-चालान के माध्यम से किया जा सकेगा। योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट (12th) पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए पात्र हैं, बशर्ते उन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से परीक्षा पास की हो। आयु सीमा 01 अगस्त 2025 के अनुसार तय की जाएगी, जिसमें न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र कैटेगरी के अनुसार 37, 40 या 42 वर्ष तक रखी गई है।

bssc inter level recruitment 2025 : कितनी मिलेगी सैलरी?

सैलरी पैकेज भी युवाओं के लिए काफी आकर्षक है। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 4 और ग्रेड पे 1,900 रुपये से 2,400 रुपये तक तय है। इसके अतिरिक्त सरकारी नौकरी में मिलने वाले सभी भत्ते और सहायता लाभ भी मिलेंगे। चयन प्रक्रिया कई चरणों में होगी जिसमें प्रीलिम्स परीक्षा, मेन्स लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट (यदि लागू हुआ), दस्तावेज़ सत्यापन और अंत में मेडिकल परीक्षण शामिल रहेंगे।

bssc inter level recruitment 2025 : कैसे करें आवेदन?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। उम्मीदवारों को पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए और फिर bssc.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर इंटर लेवल रिक्रूटमेंट 2025 के लिंक से आवेदन फॉर्म भरना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करने होंगे और शुल्क जमा करने के बाद आवेदन का प्रिंट सुरक्षित रखना जरूरी है। बिहार और हिंदी पट्टी के उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आखिरी तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि अक्सर अंतिम दिनों में वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है और उम्मीदवार तकनीकी दिक्कतों का सामना करते हैं।

