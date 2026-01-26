बिहार में 12वीं पास वालों के लिए 24,492 पदों पर सरकारी नौकरी, आवेदन की तारीख बढ़ी; न चूकें आखिरी मौका
BSSC इंटर लेवल भर्ती 2026 में आवेदन की तारीख बढ़ी। 24,492 पदों पर भर्ती के लिए अब 29 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करें, योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया जानें।
बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने अपनी बहुप्रतीक्षित इंटर लेवल भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और फीस भुगतान की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। अब योग्य उम्मीदवार 29 जनवरी 2026 रात 11:59 बजे तक अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। आयोग के इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय मिल गया है, जो किसी कारणवश अब तक आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए थे।
यह भर्ती अभियान आयोग के सबसे बड़े अभियानों में से एक माना जा रहा है, जिसके तहत बिहार के विभिन्न जिलों और विभागों में कुल 24,492 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 15 अक्टूबर 2025 से हुई थी और अब भी आयोग का पोर्टल इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुला हुआ है।
श्रेणीवार पदों का ब्योरा
इस भर्ती में सामाजिक वर्गों के अनुसार पदों का वितरण इस प्रकार है:
- सामान्य वर्ग: 10,753 पद
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 3,407 पद
- पिछड़ा वर्ग (BC): 231 पद
- पिछड़ा वर्ग महिला: 811 पद
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): 2,678 पद
- अनुसूचित जाति (SC): 4,185 पद
- अनुसूचित जनजाति (ST): 2,427 पद
इस तरह लगभग हर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए बड़ी संख्या में अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
आवेदन कैसे करें
उम्मीदवारों को BSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:
1. आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
2. व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरना
3. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना
4. ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान
5. फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी विवरणों की जांच
6. आवेदन की रसीद या कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट/पीडीएफ सुरक्षित रखना
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12वीं (इंटरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी:
- न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
- अधिकतम आयु (सामान्य पुरुष): 37 वर्ष
- सामान्य महिला, BC और EBC: 40 वर्ष
- SC/ST: 42 वर्ष
आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार अतिरिक्त आयु छूट का लाभ मिलेगा।
आवेदन शुल्क
इस भर्ती के लिए सभी वर्गों के उम्मीदवारों से 100 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अन्य डिजिटल विकल्पों से ही स्वीकार किया जाएगा।
चयन प्रक्रिया
BSSC इंटर लेवल भर्ती की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी -
1. प्रारंभिक लिखित परीक्षा
2. मुख्य लिखित परीक्षा
3. (कुछ पदों के लिए) स्किल टेस्ट
4. दस्तावेज़ सत्यापन
5. मेडिकल परीक्षण
इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पार करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम नियुक्ति दी जाएगी।
इन तारीखों का रखें ध्यान
इस भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन 27 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 रहेगी, जबकि फीस भुगतान की समयसीमा बढ़ाकर 29 जनवरी 2026 कर दी गई है। परीक्षा तिथियों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किए जाएंगे।