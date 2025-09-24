BSSC Vacancy : बिहार CGL और कार्यालय परिचारी भर्ती की एक बड़ी उलझन दूर, इन अभ्यर्थियों को राहत

BSSC Vacancy : बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयार सॉफ्टवेयर में पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा फुल सीजीपीए एवं प्राप्त सीजीपीए अंकित किये जाने का विकल्प दिया जा रहा है।

BSSC Vacancy 2025 : बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल-4 व कार्यालय परिचारी भर्ती के उन अभ्यर्थियों की कंफ्यूजन दूर कर दी है जिनके मार्क्स अंकपत्र में सीजीपीए या ग्रेडिंग के हिसाब से दिए गए हैं। आयोग ने एक अन्य नोटिस जारी कर कहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले वैसे सभी अभ्यर्थियों, जिनके अंकपत्र में सीजीपीए और ग्रेड छपे हैं, को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए तैयार सॉफ्टवेयर में पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा फुल सीजीपीए एवं प्राप्त सीजीपीए अंकित किये जाने का विकल्प दिया जा रहा है। अभ्यर्थी अपने अंकपत्र के अनुसार पूर्णांक एवं प्राप्तांक या फुल सीजीपीए एवं प्राप्त सीजीपीए अंकित करते हुये विज्ञापन संख्या-05/25 एवं विज्ञापन संख्या-06/25 के लिए ऑनलाइन आवेदन सब्मिट करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, वैसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पूर्णांक एवं प्राप्तांक वाले विकल्प में फुल सीजीपीए एवं प्राप्त सीजीपीए अंकित करते हुये आवेदन सब्मिट किया जा चुका है, उनके आवेदन भी मान्य होंगे।

लास्ट डेट बढ़ी बिहार में बीएसएससी सीजीएल - 4 भर्ती परीक्षा और बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट के 5208 पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन व फीस भुगतान की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। पहले यह 24 सितंबर 2024 थी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा आवेदन फाइनल सब्मिट करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर से बढ़ाकर 16 अक्टूबर 2025 कर दी गई है।

बिहार सीजीएल के जरिए राज्य के छह विभागों में 1481 पदों पर भर्ती की जाएगी। वहीं कार्यालय परिचारी के 3727 पदों पर भर्ती होगी। दोनों भर्तियों के लिए bssc.bihar.gov.in या www.onlinebssc.com पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

पहले जानें बीएसएससी कार्यालय परिचार (ऑफिस अटेंडेंट) भर्ती की खास बातें इस भर्ती के तहत बिहार सरकार के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों में खाली पड़े ऑफस अटेंडेंट के पदों को भरा जाएगा। ऑफिस अटेंडेंट की सर्वाधिक रिक्तियां 1138 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में हैं। इसके बाद भवन निर्माण विभाग में 500 वैकेंसी हैं।

1. योग्यता - 10 पास।

2. आयु सीमा – उम्मीदवार की आयु 18 से 37 वर्ष तक होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग को तीन साल व एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच साल की छूट मिलेगी। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 से होगी।

3.चयन- प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा

सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

बिहार सीजीएल भर्ती की खास बातें 1. आयु सीमा – उम्मीदवार की आयु 21 से 37 वर्ष तक होनी चाहिए। अनारक्षित वर्ग की महिलाओं को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी। पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग को तीन साल व एससी व एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच साल की छूट मिलेगी।

2. पद और वैकेंसी, योग्यता सहायक प्रशाखा पदाधिकारी - 1064 , योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन

योजना सहायक - 88, योग्यता - किसी भी विषय से ग्रेजुएशन

कनीय सांख्यिकी सहायक - 05, योग्यता - गणित या अर्थशास्त्र या कॉमर्स या सांख्यिकी विषय से ग्रेजुएशन

डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी - 01, योग्यता - (ग्रेजुएशन व PGDCA/BCA/BSc IT)

अंकेक्षक - 125 , योग्यता - कॉमर्स, गणित, इकोनॉमिक्स या स्टैट्स में से किसी एक विषय के साथ ग्रेजुएशन)

अंकेक्षक, सहायक समितियां - 198, योग्यता - गणित के साथ ग्रेजुएशन या कॉमर्स में ग्रेजुएट।