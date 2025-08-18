BSSC CGL 4 स्नातक स्तरीय 1481 पदों पर होगी भर्ती, आज से आवेदन शुरू

BSSC CGL 4 Vacancy 2025 : बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बीएसएससी सीजीएल 4 भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। कुल 1481 वैकेंसी निकली हैं। बीएसएससी सीजीएल 4 प्रीलिम्स परीक्षा में अभ्यर्थी 3 किताबें ले जा सकेंगे।

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी) ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। कार्यालय परिचारी और स्नातक स्तरीय पदों के लिए कुल 5208 पदों पर नियुक्ति की जायेगी। स्नातक स्तरीय पदों के लिए 18 अगस्त से 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। स्नातक स्तरीय 1481 पदों पर बहाली होगी। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के 1064 पदों पर भर्ती की जायेगी। योजना सहायक के 88, कनीय सांख्यिकी सहायक के पांच, डेटा एंट्री ऑपरेटर के एक, अंकेक्षक के 125, अंकेक्षक सहयोग समितियों के 198 पदों पर बहाली की जायेगी।

सबसे अधिक पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में : परिचारी के लिए 25 अगस्त से 26 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें कुल 3727 पद भरे जाएंगे। इसमें निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग में कार्यालय परिचारी के 203, श्रम संसाधन विभाग में 52, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में 79, योजना एवं विकास विभाग में 11, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में 13, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण में 37, पथ निर्माण विभाग में 26 पदों पर बहाली होगी। सामान्य प्रशासन विभाग में 21, लघु जल संसाधन विभाग में 15, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 11, वाणिज्य कर विभाग में 18, अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग में 28, उद्योग विभाग मे छह, परिवहन विभाग में 37 पदों पर नियुक्ति होगी।