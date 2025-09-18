BSSC CGL-4 Vacancy 2025 Bihar: Apply Online for 1481 Posts Before Last Date BSSC CGL-4 भर्ती 2025: बिहार में 1481 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, जल्द भरें फॉर्म, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSSC CGL-4 Vacancy 2025 Bihar: Apply Online for 1481 Posts Before Last Date

BSSC CGL-4 भर्ती 2025: बिहार में 1481 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, जल्द भरें फॉर्म

BSSC CGL-4 भर्ती 2025 के लिए 1481 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख करीब है। उम्मीदवार तुरंत bssc.bihar.gov.in पर जाकर फॉर्म भरें।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 07:06 PM
share Share
Follow Us on
BSSC CGL-4 भर्ती 2025: बिहार में 1481 पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख नजदीक, जल्द भरें फॉर्म

BSSC CGL-4 Exam 2025 : बिहार में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका हाथ से निकल सकता है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से निकली CGL-4 भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया अब आखिरी पड़ाव पर है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि आखिरी समय की परेशानियों से बचने के लिए समय रहते ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर लें। इस भर्ती के लिए आवेदन 25 अगस्त से शुरू हो गए हैं। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1481 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

पहले आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन परीक्षा शुल्क से जुड़ी शर्तों में बदलाव होने के कारण इसे टाल दिया गया था। अब संशोधन के बाद हर अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपये निर्धारित किया गया है।

BSSC Recruitment 2025 : आवेदन प्रक्रिया की नई तिथियां इस प्रकार हैं

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 25 अगस्त 2025

परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 24 सितंबर 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 26 सितंबर 2025

BSSC Recruitment 2025 : आयु सीमा

उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट मिलेगी।

BSSC Recruitment 2025 : आवेदन करने के स्टेप्स

1. आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "Attendant posts" के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

3. रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

4. फॉर्म भरें, शुल्क जमा करें और सबमिट करें।

5. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

BSSc Bssc Cgl
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।