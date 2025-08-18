BSSC CGL 4 Exam: bssc graduate level exam 2025 application postponed due to fee revision BSSC CGL 4 Exam Postponed: बिहार ग्रेजुएट लेवल कॉम्बाइंड एग्जाम के आवेदन पर फिलहाल ब्रेक, अब बदलेगा फीस स्ट्रक्चर, Career Hindi News - Hindustan
BSSC CGL 4 Exam Postponed: बिहार ग्रेजुएट लेवल कॉम्बाइंड एग्जाम के आवेदन पर फिलहाल ब्रेक, अब बदलेगा फीस स्ट्रक्चर

BSSC CGL 4 Exam Postponed: बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने स्नातक स्तर के संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन को फिलहाल स्थगित कर दिया है। आवेदन की नई तारीख और शुल्क संबंधी जानकारी जल्द जारी होगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 05:38 PM
BSSC CGL 4 Exam Postponed: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने चतुर्थ ग्रेजुएट लेवल कॉम्बाइंड एग्जाम (विज्ञापन संख्या-05/25) के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया है। आयोग की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि परीक्षा शुल्क में संशोधन प्रस्तावित है, इसी वजह से 18 अगस्त 2025 से शुरू होने वाली आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। पहले आयोग ने 4 अगस्त को सूचना जारी कर 18 अगस्त से 19 सितंबर 2025 तक आवेदन लेने की घोषणा की थी। लेकिन अब नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी।

BSSC CGL 4 Exam Postponed: नीतीश कुमार ने पीटी परीक्षाओं के लिए तय की थी 100 रुपये फीस

गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषणा की थी कि राज्य में नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा और मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा, "हमने राज्य स्तर की सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं, चाहे वह बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), बिहार कर्मचारी चयन आयोग (बीएसएससी), बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी), बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग (बीपीएसएससी) और केंद्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड (सीसीएसबी) हो... पीटी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों से केवल 100 रुपये शुल्क लेने का फैसला किया है।"

उन्होंने आगे कहा कि प्री परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा (मेन्स) में बैठने वाले अभ्यर्थियों को अब कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा।

BSSC CGL 4 Exam Postponed: 5208 पदों पर होनी है भर्ती

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) 4 परीक्षा 2025 के जरिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 5208 पदों पर भर्ती निकाल है। इसमें ग्रेजुएट लेवल की नौकरियां और ऑफिस अटेंडेंट (चपरासी) पद शामिल हैं। इस भर्ती को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग पहले ही मंजूरी दे चुका है।

ग्रेजुएट पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होनी थी और 19 सितंबर 2025 तक चलनी थी। वहीं, ऑफिस अटेंडेंट पदों के लिए आवेदन 25 अगस्त से 26 सितंबर 2025 तक होना तय था। लेकिन अब आयोग ने एक नया नोटिस जारी कर दिया है। इसमें बताया गया है कि परीक्षा शुल्क में संशोधन किया जाना है। इसी वजह से 18 अगस्त से शुरू हुई आवेदन प्रक्रिया को तुरंत रोक दिया गया है।

अब उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए थोड़ी और इंतजार करना पड़ेगा। आयोग ने साफ किया है कि नई तिथियां जल्द घोषित की जाएंगी। ऐसे में उम्मीदवारों से अपील की गई है कि वे लगातार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in चेक करते रहें ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके।

