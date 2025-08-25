BSSC CGL 4 Exam bihar attendant 1481 vacancies apply online from 25 august BSSC CGL 4 Exam 2025 : खत्म हुआ इंतजार, 1481 ऑफिस अटेंडेंट पदों पर आवेदन आज से शुरू; अब कम लगेगा आवेदन शुल्क, Career Hindi News - Hindustan
BSSC CGL 4 Exam bihar attendant 1481 vacancies apply online from 25 august

BSSC CGL 4 Exam 2025 : खत्म हुआ इंतजार, 1481 ऑफिस अटेंडेंट पदों पर आवेदन आज से शुरू; अब कम लगेगा आवेदन शुल्क

BSSC CGL 4 Exam 2025 : बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने ऑफिस अटेंडेंट समेत 1481 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 25 अगस्त से शुरू होंगे और उम्मीदवार 26 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 07:13 PM
BSSC CGL 4 Exam 2025 : बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने ऑफिस अटेंडेंट और अटेंडेंट (स्पेशल) संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 1481 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

पहले आवेदन प्रक्रिया 18 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन परीक्षा शुल्क से जुड़ी शर्तों में बदलाव होने के कारण इसे टाल दिया गया था। अब संशोधन के बाद हर अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क सिर्फ 100 रुपये निर्धारित किया गया है।

BSSC Recruitment 2025 : आवेदन प्रक्रिया की नई तिथियां इस प्रकार हैं

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 25 अगस्त 2025

परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 24 सितंबर 2025

आवेदन करने की अंतिम तिथि: 26 सितंबर 2025

BSSC Recruitment 2025 : आयु सीमा

उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2025 तक न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी को नियमानुसार अधिकतम आयु में छूट मिलेगी।

BSSC Recruitment 2025 : आवेदन करने के स्टेप्स

1. आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर "Attendant posts" के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें।

3. रजिस्ट्रेशन करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

4. फॉर्म भरें, शुल्क जमा करें और सबमिट करें।

5. भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।

