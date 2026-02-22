BSSC Calendar 2026: BSSC का बड़ा धमाका, 35,000 से ज्यादा पदों के लिए जारी हुआ परीक्षा कैलेंडर; जानें कब होगी कौन सी भर्ती

BSSC Calendar 2026: BSSC का बड़ा धमाका, 35,000 से ज्यादा पदों के लिए जारी हुआ परीक्षा कैलेंडर; जानें कब होगी कौन सी भर्ती
BSSC Calendar 2026: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) ने कुल मिलाकर 35,000 से अधिक पदों के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिससे राज्य में रोजगार की एक बड़ी लहर आने की उम्मीद है।
BSSC Calendar 2026: बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। आयोग ने अपनी आगामी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के अनुसार, बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए आने वाले महीने बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस बार आयोग ने कुल मिलाकर 35,000 से अधिक पदों के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिससे राज्य में रोजगार की एक बड़ी लहर आने की उम्मीद है।
भर्ती परीक्षा का नाम और नोटिफिकेशन की तिथि
1. सहायक उर्दू अनुवादक- फरवरी 2026
2. सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष- मार्च 2026
3. उर्दू अनुवादक- अप्रैल 2026
4. नगर प्रबंधक- अप्रैल 2026
5. फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक- अप्रैल 2026
6. प्रयोगशाला सहायक- अप्रैल 2026
7. अमीन- अप्रैल 2026
8. खान निरीक्षक- अप्रैल 2026
सेकंड इंटर लेवल भर्ती: जून-जुलाई में प्रीलिम्स की तैयारी
आयोग के नए कैलेंडर में 'सेकंड इंटर लेवल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा' को लेकर स्थिति साफ कर दी गई है। यह भर्ती बिहार में 12वीं पास छात्रों के लिए सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है, जिसमें कुल 26,426 पद शामिल हैं। कैलेंडर के अनुसार, इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जून-जुलाई 2026 में किया जाना प्रस्तावित है। वहीं, जो छात्र प्रारंभिक परीक्षा में सफल होंगे, उनकी मुख्य परीक्षा का आयोजन सितंबर 2026 में किया जाएगा।
CGL-4 और अन्य भर्तियां
बीएसएससी की बहुप्रतीक्षित 'चौथी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा' (BSSC CGL-4) के लिए भी रास्ता साफ हो गया है। इसमें भी हजारों पद होने की संभावना है, जिसके लिए अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। इसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई-अगस्त 2026 के दौरान संभावित है। इन बड़ी भर्तियों के अलावा, आयोग अन्य तकनीकी और विशेष पदों के लिए भी अपनी प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहा है।
कार्यालय परिचारी परीक्षा पर अपडेट
'कार्यालय परिचारी' के पदों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। आयोग इस भर्ती की मुख्य परीक्षा का आयोजन मार्च 2026 में किया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार आधिकारिक वेबसाइट को देखते रहें।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सलाह
आयोग द्वारा कैलेंडर जारी होने के बाद, अब प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ गई है। 35,000 से अधिक पदों की यह संख्या बिहार के इतिहास में एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया है। छात्रों के लिए कुछ जरूरी बातें:
तैयारी में तेजी लाएं: चूंकि अब आपके पास एक निश्चित 'टाइमलाइन' है, इसलिए अपनी पढ़ाई की रणनीति को उसी के अनुसार ढालें।
अधिकारिक वेबसाइट: किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या सोशल मीडिया की वायरल खबरों से बचें। परीक्षा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी के लिए केवल बीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ही देखें।
डॉक्यूमेंट तैयार रखें: अगर आपने इंटर लेवल या किसी अन्य भर्ती के लिए आवेदन किया है, तो अपने सभी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट पहले से ही व्यवस्थित कर लें ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो।
बिहार सरकार की इन भर्तियों का उद्देश्य राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी अवसर प्रदान करना है। आप अपनी मेहनत और लगन के साथ आप इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स