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BSSC, BPSC : बिहार में इंटर लेवल, CGL समेत बड़ी भर्ती परीक्षाएं लटकीं, 75000 से अधिक वैकेंसी फंसीं

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, अभिषेक कुमार, पटना
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बिहार की सेकेंड इंटर लेवल, सीजीएल समेत बड़ी भर्ती परीक्षाएं लंबित होने से 75 हजार से अधिक वैकेंसी अटकी हुई हैं। इससे करीब एक करोड़ से अधिक अभ्यर्थी इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। 

BSSC, BPSC : बिहार में इंटर लेवल, CGL समेत बड़ी भर्ती परीक्षाएं लटकीं, 75000 से अधिक वैकेंसी फंसीं

बिहार की कई बड़ी भर्ती परीक्षाएं लंबित होने से 75 हजार से अधिक वैकेंसी अटकी हुई हैं। इससे करीब एक करोड़ से अधिक अभ्यर्थी इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। इनमें कई परीक्षाओं के लिए आवेदन लिये जा चुके हैं तो कुछ के लिए आवेदन लिया जाना है। इनमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली बड़ी रिक्तियां अटकी हैं। शिक्षा विभाग से स्पष्ट निर्देश नहीं आने से टीआरई 4 की रिक्ति रुकी है। यह दो साल से अटकी हुई है। बीपीएससी ने टीआरई 4 के लिए 46980 रिक्तियां निकाली थीं। इसका विज्ञापन नहीं निकला।

इंटर लेवल सेकेंड भर्ती

बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की ओर से तीन साल से द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा (BSSC 2nd Inter Level ) के लिए आवेदन लिया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अब तक निर्धारित नहीं है। वर्ष 2023 के सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें कई बार संशोधन हुए। तीन वर्षों में चार बार रिक्तियां बढ़ीं। दस बार निर्देश बदले। परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन, यह स्पष्ट नहीं है। अब रिक्तियां बढ़कर 26426 हो चुकी है। परीक्षा के लिए 36 लाख आवेदन है।

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सीजीएल 4

बिहार कर्मचारी आयोग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय सीजीएल (BSSC CGL 4) एक साल से अटकी हुई है। इसका का विज्ञापन अगस्त 2025 को निकाला था। उस समय 1064 सीटें थीं। अब 1883 सीटें हो गई हैं। इस परीक्षा के लिए लगभग आवेदक 10 लाख हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने मार्च 2025 में प्रखंड संख्यिकी पदाधिकारी का विज्ञापन निकाला था। इसके लिए 682 पदों के लिए आवेदन लिया गया। अबतक प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। चार लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है।

टीआरई 4 का शिक्षा विभाग से कोई स्पष्ट आदेश प्राप्त नहीं हो सका है। रिक्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। परीक्षा दो चरणों में होगी या एक चरण में, इसका भी निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।-राजेश कुमार, प्रभारी सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बीपीएससी

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अभ्यर्थियों का दर्द

परीक्षाओं के इंतजार में उम्र बढ़ती जा रही

प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले बीएसएससी इंटर स्तरीय का आवेदन करने वाले अभ्यर्थी प्रणव कुमार और अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि तीन साल से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। उम्र भी बढ़ती जा रही है। यहां पटना में रहकर तैयारी करना भी महंगा पड़ता है। स्नातक चतुर्थ सीजीएल के अभ्यर्थी शिवम कुमार और अनुनीत कुमार वत्स ने बताया कि सभी परीक्षाओं का हाल खराब है। खासकर बीएसएससी की परीक्षा हमेशा देर से होती है। अभिभावकों का भी दबाव अलग रहता है। रूम रेंट भी बढ़ गया है। बढ़ती महंगाई से परेशानी बढ़ी है।

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द्वितीय इंटर स्तरीय:रिक्तियां दोगुनी हुई, परीक्षा अधर में

- मुख्य पंजीयन अवधि (2023)

- पहली बार आवेदन 27 सितंबर 2023 से शुरू हुआ।

- पहली विस्तारित तिथि : 11 नवंबर 2023 तक।

- अंतिम विस्तारित तिथि : 11 दिसंबर 2023 (यह पहली बार की प्रक्रिया का अंतिम समय था)।

आवेदन में सुधार का मौका

- पहली बार: 18 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक।

- दूसरी बार : बढ़ाकर 18 मार्च 2024 तक।

- तीसरी बार : बढ़ाकर 11 जून 2024 तक।

- नवीनतम विस्तार – शुल्क 13 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 तक और आवेदन 15 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 तक।

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पदों की संख्या में वृद्धि

- शुरुआत में 11,098 पद थे।

- फिर बढ़ाकर 12,199 किए गए।

- इसके बाद 23,175 पद हुए।

- वर्ष 2026 में- 24,492 पद कर दिए गए।

- अब-26426 रिक्तियों की संख्या हुई

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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