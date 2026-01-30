BSSC 2nd Inter Level Vacancy : बिहार इंटर लेवल भर्ती में 809 वैकेंसी और बढ़ी, लास्ट डेट फिर बढ़ी, गुस्साए अभ्यर्थी

संक्षेप: BSSC 2nd Inter Level Vacancy : बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती 2023 की वैकेंसी में एक बार फिर इजाफा किया है। इस बार आयोग ने 809 वैकेंसी की बढ़ोतरी की है। लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है।

BSSC 2nd Inter Level Vacancy : बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती 2023 की वैकेंसी में एक बार फिर इजाफा किया है। इस बार आयोग ने 809 वैकेंसी की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के साथ अब इस भर्ती में कुल पदों की संख्या बढ़कर 25311 हो गई है। इसके अलावा एक बार फिर बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन व आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। रजिस्ट्रेशन करने व फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 13 फरवरी 2026 कर दी गई है। फॉर्म भरकर पूरी तरह सब्मिट करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 कर दी गई है।

आपको बता दें कि यह भर्ती 2023 में निकली थी। तब से इस भर्ती में कई बार पद बढ़ चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इस भर्ती में करीब 33 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। बार बार आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने से परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि बार बार फॉर्म रीओपन करके डेट बढ़ाई जा रही है। इस भर्ती का सरकार ने मजाक बना दिया है। आपको बता दें कि पहली इंटरस्तरीय परीक्षा के लिए 2014 में विज्ञापन निकाला था। इसका फाइनल रिजल्ट सात साल में पूरा हुआ था।

क्या है योग्यता - 12वीं (इंटर)पास। कुछ पदों के लिए इंटर के साथ कंप्यूटर पर टाइपिंग की योग्यता भी मांगी गई है।

कैसे होगा इस भर्ती में चयन अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा, स्किल टेस्ट से होगा। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी।

एग्जाम पैटर्न - प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक कटेगा। पेपर 2 घंटा 15 मिनट की होगी।

इंटर लेवल प्रीलिम्स एग्जाम पासिंग मार्क्स- सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 फीसदी, बीसी के लिए 36.5 फीसदी, एमबीसी के लिए 34 फीसदी, एससी एसटी के लिए 32 फीसदी हैं।

नॉर्मलाइज्ड पद्धति से जारी होगा रिजल्ट विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा होने की स्थिति में रिजल्ट नॉर्मलाइज्ड पद्धति से जारी होगा। वैकेंसी से पांच गुना उम्मीदवारों को पीटी में पास किया जाएगा। ये अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे।