Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSSC 2nd Inter Level Vacancy last date: Bihar Inter Level Recruitment vacancies last date extended again onlinebssc
BSSC 2nd Inter Level Vacancy : फिर बढ़ी बिहार इंटर लेवल भर्ती आवेदन की लास्ट डेट, 2023 में आई थी भर्ती, भड़के आवेदक

BSSC 2nd Inter Level Vacancy : फिर बढ़ी बिहार इंटर लेवल भर्ती आवेदन की लास्ट डेट, 2023 में आई थी भर्ती, भड़के आवेदक

संक्षेप:

BSSC 2nd Inter Level Vacancy : बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक बार फिर बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन व आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 13 जनवरी से बढ़ाकर 29 जनवरी 2026 कर दी गई है।

Jan 14, 2026 07:47 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BSSC 2nd Inter Level Vacancy : बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक बार फिर बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन व आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 13 जनवरी से बढ़ाकर 29 जनवरी 2026 कर दी गई है। वहीं आवेदन भरकर पूरी तरह सब्मिट करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 कर दी गई है। आपको बता दें कि यह भर्ती 2023 में निकली थी। तब से इस भर्ती में कई बार पद बढ़ चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। इस भर्ती में करीब 30 लाख आवेदन आ चुके हैं। बार बार आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने से परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे लाखों अभ्यर्थी भड़क गए हैं। उनका कहना है कि बार बार फॉर्म रीओपन करके डेट बढ़ाई जा रही है। इस भर्ती का सरकार ने मजाक बना दिया है। आपको बता दें कि पहली इंटरस्तरीय परीक्षा के लिए 2014 में विज्ञापन निकाला था। इसका फाइनल रिजल्ट सात साल में पूरा हुआ था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एक यूजर ने लिखा, 'BSSC Inter Level का 2023 से अभी 2026 तक फॉर्म ही भरा रहा है दुनिया का इकलौता एग्जाम हैं 3 साल तक फॉर्म ही भरा रहा है exam कितने साल बाद होगा पता नहीं।' एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए कहा - क्या लगता है, कितना साल तक इस भर्ती का फॉर्म भरवाया जाएगा ?'

भर्ती में पदों का ब्योरा

बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के तहत 24492 पदों पर नियुक्तियां होंगी। रिक्तियों में 10753 पद अनारक्षित हैं। 3407 पद एससी, 231 एसटी, 4185 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 2678 पिछड़ वर्ग, 811 पिछड़े वर्गों की महिलाएं, 2427 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं। कुल 24492 वैकेंसी में 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के तहत 7816 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आवेदन से चूके इच्छुक अभ्यर्थी www.onlinebssc.com पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं।

क्या है योग्यता - 12वीं (इंटर)पास। कुछ पदों के लिए इंटर के साथ कंप्यूटर पर टाइपिंग की योग्यता भी मांगी गई है।

कैसे होगा इस भर्ती में चयन

अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा, स्किल टेस्ट से होगा। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी।

ये भी पढ़ें:बिहार लोक सेवा आयोग ने एक साथ निकाली 4 भर्तियां, 3 में लिखित परीक्षा नहीं

एग्जाम पैटर्न

- प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक कटेगा। पेपर 2 घंटा 15 मिनट की होगी।

इंटर लेवल प्रीलिम्स एग्जाम पासिंग मार्क्स- सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 फीसदी, बीसी के लिए 36.5 फीसदी, एमबीसी के लिए 34 फीसदी, एससी एसटी के लिए 32 फीसदी हैं।

नॉर्मलाइज्ड पद्धति से जारी होगा रिजल्ट

विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा होने की स्थिति में रिजल्ट नॉर्मलाइज्ड पद्धति से जारी होगा। वैकेंसी से पांच गुना उम्मीदवारों को पीटी में पास किया जाएगा। ये अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे।

सभी वर्गों के लिए आवेदन फीस- 100 रुपये

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
BSSc BSSC Recruitment
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।