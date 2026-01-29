BSSC Vacancy : 24492 बिहार इंटर लेवल भर्ती आवेदन की आज अंतिम तिथि, 33 लाख को ढाई साल से परीक्षा तिथि का इंतजार

संक्षेप: BSSC 2nd Inter Level Vacancy 2026: बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के लिए आज 29 जनवरी 2026 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। आज तक ही इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन व फीस भरी जा सकती है।

BSSC 2nd Inter Level Vacancy 2026: बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के लिए आज 29 जनवरी 2026 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है। आज तक ही इस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन व फीस भरी जा सकती है। आवेदन भरकर पूरी तरह सब्मिट करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 है। बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के तहत 24492 पदों पर नियुक्तियां होंगी। 33 लाख से ज्यादा युवाओं ने इसके लिए आवेदन किया है। आपको बता दें कि यह भर्ती 2023 में निकली थी। इसके बाद करीब ढाई साल से बार बार आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाते हुए आवेदन ही लिए जा रहे हैं। लाखों परीक्षार्थी आयोग से परीक्षा तिथि घोषित कर एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं।

गुस्साए अभ्यर्थी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग देश का पहला आयोग है, जहां ढाई साल से द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन लिया जा रहा है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि निर्धारित नहीं हुई है। यह भर्ती 2023 में निकली थी। तब से इस भर्ती में कई बार पद बढ़ चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि भी कई बार बढ़ाई जा चुकी है। उनका कहना है कि इस भर्ती का सरकार ने मजाक बना दिया है। गौरतलब है कि पहली इंटरस्तरीय परीक्षा के लिए 2014 में विज्ञापन निकाला था। इसका फाइनल रिजल्ट सात साल में पूरा हुआ था।

भर्ती में पदों का ब्योरा बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के तहत 24492 पदों पर नियुक्तियां होंगी। रिक्तियों में 10753 पद अनारक्षित हैं। 3407 पद एससी, 231 एसटी, 4185 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 2678 पिछड़ वर्ग, 811 पिछड़े वर्गों की महिलाएं, 2427 पद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित हैं। कुल 24492 वैकेंसी में 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के तहत 7816 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। आवेदन से चूके इच्छुक अभ्यर्थी www.onlinebssc.com पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं।

क्या है योग्यता - 12वीं (इंटर)पास। कुछ पदों के लिए इंटर के साथ कंप्यूटर पर टाइपिंग की योग्यता भी मांगी गई है।

कैसे होगा इस भर्ती में चयन अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा, स्किल टेस्ट से होगा। परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी।

एग्जाम पैटर्न - प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक कटेगा। पेपर 2 घंटा 15 मिनट की होगी।

इंटर लेवल प्रीलिम्स एग्जाम पासिंग मार्क्स- सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 फीसदी, बीसी के लिए 36.5 फीसदी, एमबीसी के लिए 34 फीसदी, एससी एसटी के लिए 32 फीसदी हैं।

नॉर्मलाइज्ड पद्धति से जारी होगा रिजल्ट विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा होने की स्थिति में रिजल्ट नॉर्मलाइज्ड पद्धति से जारी होगा। वैकेंसी से पांच गुना उम्मीदवारों को पीटी में पास किया जाएगा। ये अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे।

बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के आवेदन की स्थिति मुख्य रजिस्ट्रेशन अवधि (2023) - पहली बार आवेदन 27 सितंबर 2023 से शुरू हुई।

- पहली विस्तारित तिथि- 11 नवंबर 2023 तक

- अंतिम विस्तारित तिथि- 11 दिसंबर 2023 (यह पहली बार की प्रक्रिया का अंतिम समय था)

- डॉक्यूमेंट अपलोड और सुधार (सुधार विंडो-2024)

- फॉर्म भरने के बाद, आयोग ने सभी अभ्यर्थियों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया। सुधार का मौका दिया। इसे तीन बार बढ़ाया गया।

- पहली बार- 18 जनवरी से 18 फरवरी 2024 तक किया गया।

- दूसरी बार- इसे बढ़ाकर 18 मार्च 2024 किया गया।

- तीसरी बार- इसे फिर से बढ़ाकर 11 जून 2024 तक किया गया।

फॉर्म का फिर से खुलना (रिओपन- 2025-26) - हाल ही में आयोग ने पदों की संख्या बढ़ाकर 24,492 कर दी है। नए अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म भरने का पोर्टल फिर से खोल दिया है।

- रिओपन तिथि- 15 अक्टूबर 2025

- अंतिम तिथि (वर्तमान): अब इसे बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है।

आवेदन तिथि में विस्तार - प्रारंभिक आवेदन तिथि (संशोधित)- 15 अक्टूबर 2025

- पहली बार विस्तार (शुल्क)- 25 नवंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 तक

- (आवेदन)- 27 नवंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 तक

- दूसरी बार विस्तार (शुल्क)- 15 दिसंबर 2025 से 13 जनवरी 2026 तक

- (आवेदन) 18 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक- नवीनतम विस्तार (शुल्क और आवेदन) : 13 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 तक-(शुल्क) और 15 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2026 (आवेदन)