BSSC 2nd Inter Level Vacancy: Bihar Inter Level Recruitment 23175 posts last date onlinebssc exam kab hoga
BSSC 2nd Inter Level Vacancy : बिहार इंटर लेवल 23175 भर्ती के आवेदन की अंतिम तिथि बेहद करीब, फौरन करें एप्लाई

संक्षेप:

BSSC 2nd Inter Level Vacancy 2025: बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के तहत निकलीं 23175 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बेहद करीब आ गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2025 तक www.onlinebssc.com पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं।

Dec 13, 2025 03:03 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
BSSC 2nd Inter Level Vacancy 2025: बिहार सेकेंड इंटर लेवल भर्ती के तहत निकलीं 23175 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बेहद करीब आ गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 दिसंबर 2025 तक www.onlinebssc.com पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। कुल 23175 वैकेंसी में 35 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के तहत 7394 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 23175 वैकेंसी में 10142 पद अनारक्षित हैं। 3212 पद एससी, 219 पद एसटी, 3974 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 2562 पिछड़ा वर्ग, 767 पिछड़े वर्गों की महिलाओं और 229 पद ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे।

परीक्षा ऑनलाइन मोड में होगी। पहले आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों की संख्या 27 लाख के करीब है। यानी अब आवेदकों की संख्या और बढ़ेगी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 9 वर्षों के बाद द्वितीय इंटरस्तरीय भर्ती के लिए वर्ष 2023 में वैकेंसी निकाली थी। पहली इंटरस्तरीय परीक्षा के लिए 2014 में विज्ञापन निकाला था। इसका फाइनल रिजल्ट सात साल में पूरा हुआ था। दूसरी इंटरस्तरीय भर्ती के लिए वर्ष 2023 के नवंबर तक आवेदन लिया गया था।

क्या है योग्यता - 12वीं (इंटर)पास। कुछ पदों के लिए इंटर के साथ कंप्यूटर पर टाइपिंग की योग्यता भी मांगी गई है।

कैसे होगा इस भर्ती में चयन

अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा, स्किल टेस्ट से होगा।

एग्जाम पैटर्न

- प्रीलिम्स एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता से प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक कटेगा। पेपर 2 घंटा 15 मिनट की होगी।

इंटर लेवल प्रीलिम्स एग्जाम पासिंग मार्क्स- सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स 40 फीसदी, बीसी के लिए 36.5 फीसदी, एमबीसी के लिए 34 फीसदी, एससी एसटी के लिए 32 फीसदी हैं।

नॉर्मलाइज्ड पद्धति से जारी होगा रिजल्ट

विभिन्न शिफ्टों में परीक्षा होने की स्थिति में रिजल्ट नॉर्मलाइज्ड पद्धति से जारी होगा। वैकेंसी से पांच गुना उम्मीदवारों को पीटी में पास किया जाएगा। ये अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में बैठेंगे।

सभी वर्गों के लिए आवेदन फीस- 100 रुपये

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
