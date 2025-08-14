BSPHCL Technician Grade III Answer Key 2025 OUT at bsphcl.co.in here download direct link BSPHCL Answer Key 2025: बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा की आंसर की bsphcl.co.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSPHCL Technician Grade III Answer Key 2025 OUT at bsphcl.co.in here download direct link

BSPHCL Answer Key 2025: बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा की आंसर की bsphcl.co.in पर जारी, Direct Link

BSPHCL Technician Grade III Answer Key 2025: बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने तकनीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा के लिए आंसर की जारी कर दिया है। BSPHCL की आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.co.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 05:30 PM
share Share
Follow Us on
BSPHCL Answer Key 2025: बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा की आंसर की bsphcl.co.in पर जारी, Direct Link

BSPHCL Technician Grade III Answer Key 2025: बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) की ओर से आज 14 अगस्त 2025 को तकनीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी गई है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी BSPHCL की आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.co.in पर जाकर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी आवेदन संख्या या लॉगिन आईडी के साथ जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। परीक्षा 11 से 22 जुलाई के बीच सात जिलों में कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के माध्यम से आयोजित की गई थी। इस प्रक्रिया के माध्यम से बिहार में टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 2156 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी।

BSPHCL Technician Grade III Answer Key 2025 Direct Link

BSPHCL Technician Grade III Answer Key 2025: उम्मीदवार बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की कैसे चेक कर सकते हैं-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट bsphcl.co.in पर जाना होगा।

2. अब आपको होम पेज पर दिए गए लिंक बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2025 आंसर की पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।

4. इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।

5. अब आप के सामने एक नई विंडों ओपन हो जाएगी और आपकी स्क्रीन पर आंसर की आ जाएगी।

6. अब आप ध्यान से आंसर की पीडीएफ को चेक करें।

7. अब आप बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2025 की आंसर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Answer Key Exam
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।