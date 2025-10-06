BSPHCL Technician Grade III Result 2025: बिहार पावर कंपनी ने घोषित किए नतीजे, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड; डायरेक्ट लिंक

BSPHCL Technician Grade III Result 2025 घोषित। 2,156 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का नतीजा bsphcl.co.in पर जारी किया गया। उम्मीदवार आवेदन नंबर और पासवर्ड से स्कोरकार्ड चेक करें।

BSPHCL Technician Grade III Result 2025: बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने तकनीशियन ग्रेड-III भर्ती परीक्षा का रिज़ल्ट जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड डालकर आधिकारिक वेबसाइट से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

BSPHCL Technician Grade III Result 2025: BSPHCL रिजल्ट 2025 तकनीशियन ग्रेड-III के 2,156 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा का आयोजन 11 जुलाई से 22 जुलाई 2025 तक बिहार के अलग-अलग केंद्रों पर किया गया था। पहले आंसर-की जारी की गई थी और अब रिज़ल्ट आने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया का यह चरण पूरा हो गया है।

BSPHCL Technician Grade III Result 2025: ऐसे करें रिजल्ट चेक रिजल्ट देखने के लिए उम्मीदवारों को नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन करना होगा

1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.co.in पर जाएं।

2. होमपेज पर Technician Grade 3 Result 2025 या Scorecard Download लिंक पर क्लिक करें।

3. लॉगिन पेज खुलने पर अपना आवेदन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरें।

4. Submit बटन पर क्लिक करते ही आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा।

5. सभी व्यक्तिगत और परीक्षा संबंधी विवरण ध्यान से चेक करें।

6. रिज़ल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें।