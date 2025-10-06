BSPHCL Correspondence Clerk and Store Assistant Result 2025 Out at bsphcl co in Direct Link Download Result PDF BSPHCL Result 2025 : कोरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का परिणाम घोषित, ऐसे चेक करें, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSPHCL Correspondence Clerk and Store Assistant Result 2025 Out at bsphcl co in Direct Link Download Result PDF

BSPHCL Result 2025 : कोरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का परिणाम घोषित, ऐसे चेक करें

बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) की कोरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट भर्ती 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 05:50 PM
share Share
Follow Us on
BSPHCL Result 2025 : कोरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का परिणाम घोषित, ऐसे चेक करें

BSPHCL Result 2025 : बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) ने आज 6 अक्टूबर 2025 को कोरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का परिणाम आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। अब सभी उम्मीदवार अपनी परीक्षा परिणाम की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.co.in पर जाकर देख सकते हैं। इसके लिए केवल रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी।

यह परिणाम उन हजारों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है जिन्होंने विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा दी थी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 921 पद भरे जाएंगे, जिनमें 806 पद कोरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और 115 पद स्टोर असिस्टेंट के लिए हैं।

BSPHCL Result 2025 : कैसे चेक करें BSPHCL कोरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट रिजल्ट 2025?

1. आधिकारिक वेबसाइट bsphcl.co.in पर जाएँ।

2. होमपेज पर "BSPHCL Correspondence Clerk & Store Assistant Result 2025" या "Scorecard Download" लिंक खोजें।

3. लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुलेगा।

4. अपना आवेदन संख्या (Application Number) और जन्म तिथि दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें।

5. 'Submit' पर क्लिक करें।

6. आपका परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। विवरणों को ध्यान से जांचें।

7. डिजिटल रिजल्ट डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लें।

बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (BSPHCL) की कोरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट भर्ती 2025 के लिए विज्ञापन संख्या 03/2024 जारी किया गया था। इस भर्ती में उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 31 मार्च 2024 के अनुसार निर्धारित की गई है। सामान्य श्रेणी (UR) के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है, जबकि SC/ST उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 21 से 42 वर्ष तक तय की गई है। वहीं, EBC/BC और महिला (UR) उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है।

BSPHCL Result 2025 : क्या रखी गई शैक्षणिक योग्यता

शैक्षणिक योग्यता के रूप में सभी उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। इसके अलावा, आवेदन शुल्क भी विभिन्न श्रेणियों के अनुसार निर्धारित किया गया है। सामान्य, EBC और BC वर्ग के उम्मीदवारों को 1500 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि SC/ST, दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 375 रुपये रखा गया है। सभी उम्मीदवारों को यह शुल्क ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा करना होगा।

यह परीक्षा जुलाई 2025 में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई थी और अब परिणाम घोषित होने के साथ चयनित उम्मीदवारों को अगले चरण की तैयारी शुरू करनी होगी। चयनित उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है और BSPHCL की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट्स नियमित रूप से देखनी चाहिए।

Jobs News
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।