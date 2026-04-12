Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

BSNL में डायरेक्ट भर्ती, 120 पदों पर मौका; जानिए आवेदन के लिए हर जरूरी डिटेल

Apr 12, 2026 08:42 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share

BSNL ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 120 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इंजीनियर और CA/CMA पास युवा 15 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

BSNL में डायरेक्ट भर्ती, 120 पदों पर मौका; जानिए आवेदन के लिए हर जरूरी डिटेल

भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने देश के होनहार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर पेश किया है। हाल ही में जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, BSNL ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी (SET) के कुल 120 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती टेलीकॉम और फाइनेंस जैसे महत्वपूर्ण विभागों के लिए की जा रही है। जो युवा तकनीकी और वित्तीय क्षेत्र में महारत रखते हैं उनके लिए देश की इस दिग्गज सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी (PSU) के साथ जुड़ने का यह एक शानदार मंच है।

पदों का विवरण और जरूरी शैक्षणिक योग्यता

BSNL ने इस भर्ती को दो मुख्य स्ट्रीम में बांटा है ताकि विशेषज्ञता के आधार पर सही प्रतिभा का चुनाव किया जा सके। कुल 120 पदों में से 95 पद टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए आरक्षित हैं, जिसके लिए उम्मीदवारों के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंस, आईटी या इलेक्ट्रिकल जैसे विषयों में कम से कम 60% अंकों के साथ फुल-टाइम BE या B.Tech की डिग्री होना अनिवार्य है। वहीं, फाइनेंस स्ट्रीम के लिए 25 पद निकाले गए हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट (CMA) की योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा सकते हैं।

आयु सीमा और आकर्षक सैलरी पैकेज

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि, सरकार और BSNL के नियमों के तहत आरक्षित श्रेणियों के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में उचित छूट दी जाएगी। चयनित होने वाले युवाओं को न केवल एक प्रतिष्ठित पद मिलेगा, बल्कि उन्हें 24,900 रुपये से 50,500 रुपये के (IDA E-3) पे-स्केल पर आकर्षक वेतन भी दिया जाएगा। यह पद और वेतनमान करियर की शुरुआत के लिहाज से बेहद प्रभावशाली माना जाता है।

ये भी पढ़ें:जॉर्जिया से MBBS का दिया झांसा, 10.85 लाख हड़पे; अब सर्टिफिकेट के लिए भी वसूली
ये भी पढ़ें:JEE Advanced 2026 के लिए कब से भरे जाएंगे फॉर्म, किन बातों का रखें ध्यान
ये भी पढ़ें:बिहार की इस यूनिवर्सिटी में अनुभव प्रमाणपत्रों में गड़बड़ी, कार्रवाई तय

क्या है आवेदन प्रक्रिया

BSNL ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 15 अप्रैल 2026 कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार BSNL के आधिकारिक रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन मोड में अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, OBC और EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को 2,500 रुपये देने होंगे, जबकि SC, ST और दिव्यांग श्रेणी के लिए यह राशि 1,250 रुपये तय की गई है। इसके अलावा, जिन उम्मीदवारों के फॉर्म में कोई त्रुटि रह गई है, उनके लिए 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी।

क्या है चयन प्रक्रिया

सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पद तक पहुंचने की राह तीन चरणों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उम्मीदवारों को एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) पास करना होगा, जो उनकी विषयगत जानकारी और मानसिक योग्यता को परखेगा। इस लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। अंत में, एक मेडिकल परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवार की शारीरिक फिटनेस की पुष्टि की जाएगी। इन तीनों चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को ही अंतिम चयन सूची में जगह दी जाएगी।

Himanshu Tiwari

लेखक के बारे में

Himanshu Tiwari

शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।

परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।

लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।

शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।

रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।

विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव

और पढ़ें
BSNL Jobs News
करियर सेक्शन में लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन और Board Results 2026 ( UP Board Result 2026, MP Board Result 2026, CBSE 2026 Result) देखें और Live Hindustan App डाउनलोड करके सभी अपडेट सबसे पहले पाएं।