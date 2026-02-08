BSNL में काम करने का शानदार मौका, सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की निकली भर्ती; कौन कर सकता है आवेदन
बीएसएनएल भर्ती 2026 के तहत 120 सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी पदों पर आवेदन शुरू। जानिए योग्यता, उम्र सीमा, सैलरी, चयन प्रक्रिया, फीस और आवेदन की पूरी जानकारी।
BSNL Recruitment 2026 : सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बीएसएनएल एक बार फिर बड़ा मौका लेकर आया है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें टेलीकॉम और फाइनेंस स्ट्रीम के लिए कुल 120 पद भरे जाएंगे। खास बात यह है कि इस भर्ती में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के साथ-साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
बीएसएनएल SET भर्ती 2026: क्या है पूरा मामला
बीएसएनएल की यह भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के जरिए की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 7 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार किए जाएंगे और इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट bsnl.co.in पर जाना होगा।
कुल पद और स्ट्रीम वाइज वैकेंसी
इस भर्ती के तहत टेलीकॉम स्ट्रीम में सबसे ज्यादा पद रखे गए हैं। टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए 95 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि फाइनेंस स्ट्रीम में 25 पदों पर भर्ती की जाएगी। दोनों ही स्ट्रीम में चयनित उम्मीदवारों को सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए
टेलीकॉम स्ट्रीम के लिए उम्मीदवार के पास इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रिकल या इंस्ट्रूमेंटेशन में फुल टाइम बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं।
फाइनेंस स्ट्रीम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना जरूरी है।
उम्र सीमा और छूट
बीएसएनएल SET भर्ती 2026 में आवेदन करने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष तय की गई है। उम्र की गणना 7 मार्च 2026 के आधार पर होगी। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी और बीएसएनएल नियमों के अनुसार उम्र में छूट दी जाएगी।
सैलरी कितनी मिलेगी
इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को आईडीए ई-3 पे स्केल के तहत वेतन दिया जाएगा। शुरुआती सैलरी 24,900 रुपये होगी, जो बढ़कर 50,500 रुपये प्रति माह तक जा सकती है। इसके अलावा अन्य भत्ते भी लागू नियमों के अनुसार मिलेंगे।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा
जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 2,500 रुपये जमा करने होंगे। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क 1,250 रुपये रखा गया है। फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
चयन प्रक्रिया कैसे होगी
बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी भर्ती 2026 में चयन तीन चरणों में किया जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित होगी। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के दस्तावेज़ों की जांच की जाएगी और अंत में मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।
जरूरी तारीखें जो याद रखना जरूरी है
इस भर्ती का नोटिफिकेशन 29 जनवरी 2026 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 5 फरवरी 2026 से हो चुकी है और अंतिम तारीख 7 मार्च 2026 है। आवेदन में सुधार के लिए करेक्शन विंडो 8 से 15 मार्च 2026 तक खुली रहेगी। परीक्षा की संभावित तारीख 29 मार्च 2026 बताई गई है।
बीएसएनएल भर्ती 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन
उम्मीदवारों को बीएसएनएल के आधिकारिक रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद लॉगिन करके आवेदन फॉर्म में सभी जरूरी जानकारियां भरनी होंगी। मांगे गए दस्तावेज़, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आवेदन शुल्क जमा करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रखना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव