BSNL Recruitment 2026: BSNL में सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 120 पदों पर निकली वैकेंसी, जानें पात्रता, आयु सीमा

संक्षेप: BSNL Recruitment 2026: बीएसएनएल ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीएसएनएल की इस अधिसूचना के तहत कुल 120 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं।

BSNL Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने एक शानदार अवसर की घोषणा की है। बीएसएनएल ने सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से विभाग में रिक्त पदों को भरने और युवाओं को करियर का बेहतरीन मंच प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती के लिए 5 फरवरी, 2026 से आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। यह भर्ती तकनीकी और मैनेजमेंट क्षेत्र में करियर बनाने वाले मेधावी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा मौका है।

पदों का विवरण और चयन प्रक्रिया बीएसएनएल की इस अधिसूचना के तहत कुल 120 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी तरह से योग्यता और परीक्षा पर आधारित होगी।

पदों की संख्या: 120 (सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी)

आवेदन की शुरुआत: 5 फरवरी 2026

चयन का आधार: उम्मीदवारों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित होने वाली ऑनलाइन परीक्षा (CBT) और उसके बाद होने वाले इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा।

BSNL Recruitment 2026 Official Notification Direct Link पात्रता और आयु सीमा इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित इंजीनियरिंग स्ट्रीम (इलेक्ट्रॉनिक्स/इलेक्ट्रिकल/कंप्यूटर/आईटी) में डिग्री या कुछ विशेष पदों के लिए एमबीए (MBA) की डिग्री होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सरकार के नियमानुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

वेतनमान: चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनी के रूप में आकर्षक स्टाइपेंड दिया जाएगा और प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें नियमित वेतनमान और भत्तों के साथ पदस्थापित किया जाएगा।

आवेदन कैसे करें? सबसे पहले बीएसएनएल की आधिकारिक वेबसाइट bsnl.co.in पर जाएं। 2. होमपेज पर 'Jobs' या 'Career' सेक्शन को खोजें और उस पर क्लिक करें।

3. "Recruitment of Senior Executive Trainee 2026" लिंक का चयन करें।

4. अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करके रजिस्ट्रेशन करें।

5. आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।

6. आवश्यक डॉक्यूमेंट (फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट) अपलोड करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।