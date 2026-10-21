बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा BSLET के लिए आवेदन की आज अंतिम तिथि, 18 साल बाद होगा एग्जाम
BSLET 2026 के लिए आज 21 अक्टूबर आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
बिहार स्कूल लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 (BSLET 2026) के लिए आज 21 अक्टूबर आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार वेबसाइट sletregistration.cbrt.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन बनना चाह रहे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा-2026 का आयोजन बिहार बोर्ड की ओर से किया जाएगा। राज्य के उच्च शिक्षण और स्कूली शिक्षा संस्थानों में लगभग 18 वर्षों के लंबे समय के बाद यह पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है।
शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा
BSLET 2026 परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस (B.Lib.I.Sc.) या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस (M.Lib.I.Sc.) की डिग्री होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी जैसे एससी, एसटी, ईबीसी और दिव्यांग के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंक प्रतिशत में नियमानुसार 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। सामान्य वर्ग (पुरुष) के लिए अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष है, जबकि महिला, ईबीसी, बीसी, एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसमें सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी।
परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया
BSLET 2026 परीक्षा बहुविकल्पीय (MCQ) फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी। इसमें कुल 150 प्रश्न होंगे, जो 150 अंकों के होंगे। प्रश्नपत्र को दो भागों में बांटा जाएगा—पहला भाग लाइब्रेरी साइंस विषय (100 अंक) से संबंधित होगा, जबकि दूसरा भाग शिक्षण कला, सामान्य ज्ञान और तर्कशक्ति (50 अंक) पर आधारित होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट होगी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी राज्य के उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लाइब्रेरियन पद पर सीधी भर्ती के लिए पात्र माने जाएंगे।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://sletregistration.cbrt.co.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "BSLET 2026 Registration" लिंक पर क्लिक करें।
3. अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज कर नया रजिस्ट्रेशन बनाएं।
4. आवेदन फॉर्म में सभी शैक्षणिक विवरण भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट (मार्कशीट, फोटो, सिग्नेचर) अपलोड करें।
5. निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके फॉर्म को फाइनल सबमिट करें और प्रिंटआउट निकाल लें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी