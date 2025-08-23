BSF Vacancy : बीएसएफ में कांस्टेबल के 3588 पदों पर भर्ती के आवेदन की आज अंतिम तिथि, लगानी होगी 1.6 Km दौड़

BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 3588 पदों पर निकली भर्ती के लिए आज 23 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है। अभी तक जिन इच्छुक व योग्य युवाओं ने आवेदन नहीं किया है, वे फौरन आज रात 11.59 बजे तक rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन करें।

BSF Recruitment 2025: सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 3588 पदों पर निकली भर्ती के लिए आज 23 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है। अभी तक जिन इच्छुक व योग्य युवाओं ने आवेदन नहीं किया है, वे फौरन आज रात 11.59 बजे तक rectt.bsf.gov.in पर जाकर आवेदन करें। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू हुई थी। कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्तियों में पुरुषों के 3406 जबकि महिलाओं के 182 पद होंगे। ये भर्तियां कुक, वाटर कैरियर, वाल्डर, कारपेंटर, प्लबंर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन पंप ऑपरेटर, कोबलर, टेलर, वाशरमैन, बार्बर, स्वीपर जैसे ट्रेड में होगी।

योग्यता - अधिकतम ट्रेड में 10वीं पास एवं संबंधित ट्रेड में आईटीआई मांगा जाता है। कुछ ट्रेड में 10वीं व ट्रेड में दक्षता मांगी जाती है। इसके लिए ट्रेड टेस्ट भी पास करना होता है।

आयु सीमा - 18 वर्ष से 25 वर्ष। SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को 5 साल और OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में छूट दी गई है।

चयन प्रक्रिया- शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन, ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षण के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

चयन कैसे होगा - सबसे पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और शारीरिक मानक परीक्षा (पीएसटी) होंगे। अभ्यर्थियों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। महिलाओं को 8.30 मिनट में 1.6 किमी दौड़ना होगा।

- पीईटी पीएसटी में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में पास होने वालों को दस्तावेज चांज के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद कोबलर, टेलर, वाशर मैन, बार्बर, स्वीपर, खोजी के पदों का ट्रेड टेस्ट होगा। कारेंटर, प्लंबर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, अपहोल्स्टर, कुक, वाटर करियर, वेटर समेत अन्य पदों के लिए ट्रेड टेस्ट नहीं होगा।

चयन की फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर बनेगी। अन्य सभी टेस्ट क्वालिफाइंग होंगे।

बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती का नोटिफिकेशन BSF Recruitment: ऐसे करना है आवेदन स्टेप 1- बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2- होम पेज पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 3- रजिस्ट्रेशन पूरा करने के जरूरी जानकारी, जैसे अपना नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी दर्ज करें।

स्टेप 4- रजिस्ट्रेशन के बाद, बनाए गए क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉग इन करें और 'ऑनलाइन आवेदन' सेक्शन तक पहुंचें।

स्टेप 5- जरूरी डिटेल्स के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरें।

स्टेप 6- आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कर उन्हें अपलोड करें।

स्टेप 7- अब आवेदन फीस का भुगतान करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।