BSF Tradesman Bharti 2026 : PET/PST एडमिट कार्ड जारी, 26 दिसंबर से दौड़ के लिए रहें तैयार

संक्षेप: BSF Tradesman Bharti 2026 : बीएसएफ ट्रेड्समैन PET/PST एडमिट कार्ड 2026 जारी। 26 दिसंबर से शारीरिक परीक्षा शुरू होगी। यहां जानिए डाउनलोड लिंक, परीक्षा तारीख, चयन प्रक्रिया और जरूरी निर्देश।

BSF Tradesman Bharti 2026 : सीमा सुरक्षा बल में भर्ती होने का सपना देख रहे हजारों युवाओं का इंतजार अब खत्म हो गया है। बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती के तहत होने वाली शारीरिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) पदों के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट से अपना PET/PST हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। यह एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य है।

BSF Tradesman Bharti 2026 : बीएसएफ ट्रेड्समैन PET/PST एडमिट कार्ड 2026 जारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने 12 दिसंबर 2025 को बीएसएफ ट्रेड्समैन PET/PST एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। उम्मीदवार rectt.bsf.gov.in वेबसाइट पर जाकर लॉगिन के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) और शारीरिक मानक परीक्षा (PST) का आयोजन 26 दिसंबर 2025 से 20 मार्च 2026 तक देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा।

BSF Tradesman Bharti 2026 : भर्ती और परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी यह भर्ती कांस्टेबल (ट्रेड्समैन) के कुल 3588 पदों के लिए की जा रही है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों अभ्यर्थी शामिल हैं। चयन प्रक्रिया में PET/PST के बाद ट्रेड टेस्ट, दस्तावेज़ सत्यापन, लिखित परीक्षा और मेडिकल टेस्ट होगा। PET/PST चरण में सफल होना आगे की प्रक्रिया के लिए बेहद जरूरी है।

BSF Tradesman Bharti 2026 : ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं -

1. आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाएं

2. होमपेज पर “Candidate Login” पर क्लिक करें

3. रजिस्टर्ड ईमेल/मोबाइल नंबर और पासवर्ड या ओटीपी दर्ज करें

4. “Print Admit Card – Constable (Tradesman)” लिंक पर क्लिक करें

5. स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा

6. पीडीएफ डाउनलोड करें और 2–3 प्रिंटआउट निकाल लें

BSF Tradesman Bharti 2026 : एडमिट कार्ड में क्या-क्या होगा एडमिट कार्ड पर उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, जन्मतिथि, श्रेणी, परीक्षा तिथि, रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र का पूरा पता और जरूरी निर्देश दर्ज होंगे। परीक्षा से पहले सभी विवरण ध्यान से जांच लेना जरूरी है।

BSF Tradesman Bharti 2026 : परीक्षा के दिन जरूरी दस्तावेज PET/PST के दिन उम्मीदवारों को प्रिंट किया हुआ एडमिट कार्ड, वैध फोटो पहचान पत्र, हालिया पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र पर प्रतिबंधित रहेंगे।