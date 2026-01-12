Hindustan Hindi News
खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका, BSF में खेल कोटे से 549 भर्तियां; जल्द करें आवेदन

खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका, BSF में खेल कोटे से 549 भर्तियां; जल्द करें आवेदन

देश के लिए खेल चुके युवाओं को अब वर्दी पहनने का मौका मिल रहा है। बीएसएफ ने खेल कोटे से 549 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है।

Jan 12, 2026 09:24 pm ISTHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
खेल के मैदान में देश का नाम रोशन करने वाले युवाओं के लिए अब सीमा पर देश की रक्षा करने का अवसर भी खुल गया है। सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने खेल कोटे के तहत कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के 549 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए है, जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया है या पदक हासिल किया है।

बीएसएफ की ओर से जारी सूचना के अनुसार, ये नियुक्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी। आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है और इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

किन खेलों के लिए कितने पद

इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद एथलेटिक्स (103) के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा कुश्ती (फ्री स्टाइल - 31, ग्रेको रोमन - 20), स्वीमिंग (31), वॉलीबॉल (29), वेट लिफ्टिंग (24), जूडो (21), फुटबॉल (21), क्रॉस कंट्री (21), बॉक्सिंग (30), साइक्लिंग (16), कराटे (15), वुशु (15), हैंडबॉल (15), ताइक्वांडो (14), जिम्नास्टिक (12), हॉकी (10), योगा (10) समेत कई खेल शामिल हैं। पुरुष और महिला खिलाड़ियों के लिए पद अलग अलग निर्धारित किए गए हैं।

योग्यता और खेल उपलब्धियां

इन पदों के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, राष्ट्रीय या जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जैसी मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो या पदक जीता हो। बीएसएफ ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी खिलाड़ी ने एक ही प्रतियोगिता में एक से अधिक पदक जीते हैं, तो उसे सर्वोच्च पदक के आधार पर ही अंक दिए जाएंगे।

आयु सीमा और वेतनमान

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु की गणना 01 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। एससी/एसटी वर्ग को 5 वर्ष और ओबीसी (नॉन क्रीमी लेयर) को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 21,700 से 69,100 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा, जो केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार होगा।

चयन प्रक्रिया और शारीरिक मानक
चयन प्रक्रिया में शारीरिक मानक परीक्षण, खेल कौशल परीक्षण, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण शामिल होंगे। पुरुष उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कद 170 सेमी और महिलाओं के लिए 157 सेमी तय किया गया है। पुरुषों के लिए सीना 80 सेमी (5 सेमी फुलाव सहित) होना जरूरी है।

बीएसएफ ने यह भी साफ किया है कि स्थायी टैटू मान्य नहीं होंगे, हालांकि कुछ सीमित स्थितियों में हाथ के अंदर की ओर बने टैटू स्वीकार किए जा सकते हैं।

आवेदन शुल्क और आवेदन तरीका

आवेदन शुल्क 159 रुपये रखा गया है। हालांकि एससी/एसटी वर्ग और महिला उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना होगा, फिर Apply Here लिंक के जरिए फॉर्म भरना होगा। सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन पत्र सब्मिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखना जरूरी है।

कुल मिलाकर, यह भर्ती उन खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मौका है, जो खेल के साथ साथ देशसेवा का जज्बा भी रखते हैं।

