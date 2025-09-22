BSF Recruitment 2025: बीएसएफ हेड कांस्टेबल के 1121 पदों के लिए लास्ट डेट कल, 10वीं-12वीं पास करें अप्लाई

BSF HC RO/RM Recruitment 2025: बीएसएफ की ओर से कल 23 सितंबर 2025 को हेड कांस्टेबल के 1121 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अभी आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाकर अप्लाई करें।

Mon, 22 Sep 2025 08:30 AM

BSF Head Constable RO/RM Recruitment 2025: बीएसएफ में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी जॉब अपडेट है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से कल 23 सितंबर 2025 को हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाकर अप्लाई करें। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 1121 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि कल 23 सितंबर 2025 तय की गई है।

किन पदों पर भर्ती निकली है- ऑफिशियल नोटिस के अनुसार 1121 पदों पर हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) की नियुक्ति की जाएगी। 1121 पदों में से 910 पदों पर हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और 211 पदों पर हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) की भर्ती की जाएगी।

उम्मीदवार की आयु सीमा- आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। उम्मीदवारों की आयु की गणना 23 सितंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता- रेडियो ऑपरेटर (आरओ)- उम्मीदवारों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित विषयों के साथ कम से कम 60% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

रेडियो मैकेनिक (आरएम)- अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना चाहिए तथा उनके पास संबंधित आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो उन्हें रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव में व्यावहारिक कार्य के लिए तैयार करेगा।

वेतन- उम्मीदवारों को हर महीने 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये सैलरी के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

भर्ती होने की प्रक्रिया-

पीएसटी और पीईटी टेस्ट

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल परीक्षा

फिजिकल स्टैंडर्ड-

पुरुष-

लंबाई- 168 सेंटीमीटर

छाती- 80 सेंटीमीटर

वजन- लंबाई के अनुरूप

महिला-

लंबाई- 157 सेंटीमीटर

वजन- लंबाई के अनुरूप

शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET)-

पुरुष-

1. 6 मिनट 30 सेकेंड में 1.6 किलोमीटर की दौड़।

2. तीन चांस में 11 फुट की लांग जंप

3. 3 चांस में साढ़े तीन फुट की हाई जंप

महिला-

1. 4 मिनट में 800 मीटर की दौड़

2. 3 चांस में 9 फुट की लांग जंप

3. 3 चांस में तीन फुट की हाई जंप