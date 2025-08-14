BSF Head Constable Recruitment 2025 for 1121 vacancies of RO/RM know eligibility sarkari naukri BSF Head Constable Recruitment: बीएसएफ ने 1121 हेड कांस्टेबल पदों पर निकाली बंपर वैकेंसी, जानें योग्यता समेत खास बातें, Career Hindi News - Hindustan
BSF HC RO/RM Recruitment 2025: बीएसएफ की ओर से हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 1121 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 11:34 AM
BSF Head Constable RO/RM Recruitment 2025: बीएसएफ में नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) की ओर से हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) पदों पर उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती प्रकिया के जरिए कुल 1121 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रकिया 24 अगस्त 2025 से शुरू होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 सितंबर 2025 तय की गई है। आवेदन करने के इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाना होगा।

किन पदों पर भर्ती निकली है-

ऑफिशियल नोटिस के अनुसार 1121 पदों पर हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) की नियुक्ति की जाएगी। 1121 पदों में से 910 पदों पर हेड कांस्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) और 211 पदों पर हेड कांस्टेबल (रेडियो मैकेनिक) की भर्ती की जाएगी।

उम्मीदवार की आयु सीमा-

आवेदन करने के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। उम्मीदवारों की आयु की गणना 23 सितंबर 2025 को आधार बनाकर की जाएगी।

शैक्षणिक योग्यता-

रेडियो ऑपरेटर (आरओ)- उम्मीदवारों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित विषयों के साथ कम से कम 60% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

रेडियो मैकेनिक (आरएम)- अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना चाहिए तथा उनके पास संबंधित आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो उन्हें रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव में व्यावहारिक कार्य के लिए तैयार करेगा।

वेतन-

उम्मीदवारों को हर महीने 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये सैलरी के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

भर्ती होने की प्रक्रिया-

पीएसटी और पीईटी टेस्ट

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल परीक्षा

बीएसएफ पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कैसे करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट bsf.gov.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए लिंक अप्लाई BSF Head Constable RO/RM Recruitment 2025 पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉग इन करना होगा।

5. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

6. इसके बाद आपको मांगे गए डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा।

7. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस भरनी होगी।

8. अब आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा।

9. अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए।

10. भविष्य के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

