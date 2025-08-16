bsf head constable recruitment 2025 apply online 1121 posts radio operator mechanic constable tradesman BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल के 1121 पदों पर भर्ती, 10वीं-12वीं पास और ITI वालों के लिए सुनहरा मौका, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़bsf head constable recruitment 2025 apply online 1121 posts radio operator mechanic constable tradesman

BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल के 1121 पदों पर भर्ती, 10वीं-12वीं पास और ITI वालों के लिए सुनहरा मौका

BSF Recruitment 2025: बीएसएफ ने 910 रेडियो ऑपरेटर और 211 रेडियो मैकेनिक पदों पर भर्ती निकाली है। इसके साथ ही 3588 कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 08:37 PM
share Share
Follow Us on
BSF Recruitment 2025: बीएसएफ में हेड कॉन्स्टेबल के 1121 पदों पर भर्ती, 10वीं-12वीं पास और ITI वालों के लिए सुनहरा मौका

BSF Recruitment 2025: सरहद की हिफाजत करने वाली सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। बीएसएफ ने हेड कॉन्स्टेबल (रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक) के 1121 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 24 अगस्त से शुरू होकर 23 सितंबर 2025 तक चलेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bsf.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 23 सितंबर तय की गई है।

गौरतलब है कि हेड कॉन्स्टेबल (रेडियो ऑपरेटर) के लिए उम्मीदवारों के पास 12वीं पास (फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषयों के साथ) या ITI सर्टिफिकेट (रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स या संबंधित क्षेत्र में) होना चाहिए। वहीं, हेड कॉन्स्टेबल (रेडियो मैकेनिक) पद के लिए 10वीं पास + ITI या 12वीं (PCM विषयों के साथ) योग्यताएं मान्य होंगी।

BSF Recruitment 2025: 3588 कांस्टेबल ट्रेड्समैन पदों पर भी भर्ती

इतना ही नहीं, बीएसएफ इस समय 3588 कांस्टेबल ट्रेड्समैन पदों पर भी भर्ती कर रहा है। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 25 अगस्त 2025 रखी गई है। इसमें मोची, दर्जी, बढ़ई, प्लंबर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर और धोबी, नाई, स्वीपर समेत कई ट्रेड शामिल हैं। आयु सीमा 18 से 25 साल तय की गई है।

कांस्टेबल ट्रेड्समैन के कुछ पदों (जैसे कारपेंटर, प्लंबर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन आदि) के लिए मैट्रिक पास + दो साल का ITI या गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त वोकेशनल सर्टिफिकेट + कम से कम 1 साल का अनुभव जरूरी है। वहीं अन्य ट्रेड्स (जैसे मोची, दर्जी, धोबी, स्वीपर आदि) के लिए केवल मैट्रिकुलेशन या समकक्ष योग्यता पर्याप्त है।

BSF Recruitment 2025: क्या है चयन की प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया की बात करें तो, इसमें पहले लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET), फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो उम्मीदवार इन सभी चरणों में सफल होंगे, उन्हें अंतिम चयन सूची में जगह मिलेगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को bsf.gov.in पर जाकर भर्ती लिंक पर क्लिक करना होगा। आवेदन फॉर्म भरने के बाद फीस का भुगतान करना होगा और सबमिट करने पर मिलने वाली एडमिशन स्लिप को सुरक्षित रखना होगा।

BSF
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।