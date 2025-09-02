BSF HCM Result 2025 OUT PET PST rectt bsf gov in asi hcm Havildar Clerk Physical Test Download direct link BSF HCM Result : बीएसएफ हेड कांस्टेबल व ASI भर्ती पीईटी पीएसटी रिजल्ट rectt.bsf.gov.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
BSF HCM Result 2025 OUT PET PST rectt bsf gov in asi hcm Havildar Clerk Physical Test Download direct link

BSF HCM ASI Result 2025 :बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो, हवलदार क्लर्क असम राइफल्स भर्ती को लेकर हुए पीएसटी पीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया है। अगले राउंड लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 07:23 AM
BSF HCM ASI Result 2025 : बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) ने हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो, हवलदार क्लर्क असम राइफल्स भर्ती को लेकर हुए पीएसटी पीईटी का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षार्थी rectt.bsf.gov.in पर जाकर नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर परिणाम चेक कर सकते हैं। पीएसटी व पीईटी राउंड में प्रदर्शन के आधार पर लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इन पदों के लिए पीईटी पीएसटी परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 17 मार्च 2025 से 02 जून 2025 तक आयोजित की गई थी। कुल 2,75,567 अभ्यर्थी एएसआई स्टेनो / कॉम्बेटेंट स्टेनो के लिए, 8526 सीएपीएफ मिनिस्टीरियल कॉम्बेटेंट मिनिस्टीरियल और 267041 को असम राइफल्स हवलदार क्लर्क पद के लिए अस्थायी तौर पर आगे चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

एएसआई स्टेनो / कॉम्बेटेंट और हेड कांस्टेबल ( मिनिस्टीरियल / कॉम्बेटेंट ) सीएपीएफ तथा हवलदार क्लर्क इन असम राइफल्स एग्जाम-2024 का विज्ञापन 8 जून 2024 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 08.07.2024 थी। पीईटी व पीएसटी परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 17 मार्च 2025 से 02 जून 2025 तक आयोजित की गई थी।

लिखित परीक्षा के एडमिट कार्ड कब आएंगे

बीएसएफ ने कहा है कि दूसरे चरण की परीक्षा के लिए योग्य और चयनित उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र/कॉल लेटर सीएससी द्वारा नियत समय पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर जाकर अपडेट लेते रहें। लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड (सीबीटी) होगी। लिखित परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट, डीवी व मेडिकल होगा।

लिखित परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा।

- परीक्षा में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे।

- कुल अंक: 100

- समय: 1 घंटा 40 मिनट

- प्रश्नपत्र केवल हिंदी एवं अंग्रेजी में होगा।

हिंदी/अंग्रेज़ी भाषा (वैकल्पिक) , सामान्य बुद्धिमत्ता , संख्यात्मक योग्यता , लिपिकीय योग्यता , कंप्यूटर ज्ञान , सभी पांचों सेक्शन से 20-20 अंक के 20-20 प्रश्न होंगे।

कहां कितने पद

a) सहायक उप-निरीक्षक (स्टेनोग्राफर/कॉम्बैटेंट स्टेनोग्राफर) एवं वारंट ऑफिसर (पर्सनल असिस्टेंट)

बल , लिंग, अनारक्षित, EWS, ओबीसी, एससी, एसटी व कुल पद

बीएसएफ पुरुष एवं महिला 02 02 – 02 11 17

सीआरपीएफ पुरुष एवं महिला 08 02 06 03 02 21

आईटीबीपी पुरुष 19 05 14 04 14 56

महिला 01 01 03 00 00 05

सीआईएसएफ पुरुष 37 07 47 29 15 146

एसएसबी पुरुष एवं महिला 02 00 01 00 00 03

b) हेड कॉन्स्टेबल (मिनिस्टीरियल/कॉम्बैटेंट मिनिस्टीरियल) एवं हवलदार (क्लर्क)

बल , लिंग, अनारक्षित, EWS, ओबीसी, एससी, एसटी व कुल पद

बीएसएफ पुरुष एवं महिला 80 20 99 47 56 302

सीआरपीएफ पुरुष एवं महिला 110 27 73 41 31 282

सीआरपीएफ पुरुष एवं महिला 08 02 06 03 02 21

आईटीबीपी पुरुष 78 09 19 26 31 163

महिला 14 02 05 00 01 22

सीआईएसएफ पुरुष 182 44 120 67 83 496

महिला 22 05 13 07 03 50

एसएसबी पुरुष एवं महिला 03 00 00 02 00 05

असम राइफल्स पुरुष एवं महिला 16 03 09 05 02 35

BSF BSF Recruitment
