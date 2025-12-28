BSF GD Constable Recruitment 2025: 10वीं पास के लिए BSF में 549 कांस्टेबल पदों पर निकली नौकरी, जानें कैसे करें आवेदन

संक्षेप: BSF GD Constable Recruitment 2025: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) की ओर से जीडी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के माध्यम से बीएसएफ में कुल 549 कांस्टेबल जीडी के पदों को भरा जाएगा।

BSF Constable GD Sports Quota Recruitment 2025: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) की ओर से जीडी कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीएसएफ की आधिकारिक रिक्यूरमेंट वेबसाइट rectt.bsf.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2025 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 है। यह भर्ती महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई है। इस भर्ती के माध्यम से बीएसएफ में कुल 549 ग्रुप सी कांस्टेबल के पदों को भरा जाएगा। जिसमें 277 पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं और 272 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

शैक्षणिक योग्यता- उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। यह भर्ती स्पोर्टस कोटे के माध्यम से हो रही है, इसलिए स्पोर्टस कोटा जरूर होना चाहिए। उम्मीदवार अलग-अलग स्तरों के खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया होना चाहिए।

आयु सीमा - उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी गई है।

लंबाई- इस भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई 170 सेमी होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की लंबाई 157 सेमी होनी चाहिए।

आवेदन शुल्क - इस भर्ती के लिए महिला, एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार से किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों को 159 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।