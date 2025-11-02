Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSF GD Constable Recruitment 2025 for 391 sports quota posts ends soon, apply online sarkari naukri
BSF GD Constable Recruitment 2025: 10वीं पास बीएसएफ में 391 जीडी कांस्टेबल पदों के लिए फौरन करें अप्लाई, लास्ट डेट नजदीक

BSF GD Constable Recruitment 2025: 10वीं पास बीएसएफ में 391 जीडी कांस्टेबल पदों के लिए फौरन करें अप्लाई, लास्ट डेट नजदीक

संक्षेप: BSF GD Constable Recruitment 2025: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) की ओर से जल्द ही जीडी कांस्टेबल के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से बीएसएफ में कुल 391 ग्रुप सी कांस्टेबल के पदों को भरा जाएगा।

Sun, 2 Nov 2025 11:23 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

BSF GD Constable Recruitment 2025 Apply Online: बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (बीएसएफ) की ओर से जीडी कांस्टेबल के पदों आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत निकली गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार बीएसएफ की आधिकारिक रिक्यूरमेंट वेबसाइट-rectt.bsf.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया यानी 16 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई थी। आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2025 है। आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक है, अगर आप ने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो अभी फौरन अप्लाई करें। यह भर्ती महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई है। इस भर्ती के माध्यम से बीएसएफ में कुल 391 ग्रुप सी कांस्टेबल के पदों को भरा जाएगा। जिसमें 197 पद पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं और 194 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शैक्षणिक योग्यता-

उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। यह भर्ती स्पोर्टस कोटे के माध्यम से हो रही है, इसलिए स्पोर्टस कोटा जरूर होना चाहिए। उम्मीदवार अलग-अलग स्तरों के खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया होना चाहिए।

आयु सीमा -

उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों की आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट दी गई है।

लंबाई-

इस भर्ती के लिए पुरुष अभ्यर्थियों की लंबाई 170 सेमी होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों की लंबाई 157 सेमी होनी चाहिए।

आवेदन शुल्क -

इस भर्ती के लिए महिला, एससी और एसटी कैटेगरी के उम्मीदवार से किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों को 159 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

सैलरी -

इन पदों पर पे स्केल लेवल 3 के अनुसार सैलरी मिलेगी। इसमें सैलरी 21,700 से 69,100 रुपये तक होगी। इसके साथ ही अन्य सरकारी भत्तों का लाभ भी मिलेगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
BSF Recruitment BSF
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।