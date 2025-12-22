Hindustan Hindi News
BSF में खिलाड़ियों के लिए बड़ी भर्ती, 10वीं पास को मौका; 549 पदों पर आवेदन शुरू

BSF में खिलाड़ियों के लिए बड़ी भर्ती, 10वीं पास को मौका; 549 पदों पर आवेदन शुरू

संक्षेप:

BSF कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 के तहत 549 पदों पर आवेदन शुरू। 10वीं पास खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका, योग्यता, उम्र, वेतन और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी।

Dec 22, 2025 04:23 pm IST
देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। BSF कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 के तहत कुल 549 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह भर्ती खास तौर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए निकाली गई है, जिन्होंने राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अपनी पहचान बनाई है।

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 27 दिसंबर 2025 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 15 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आवेदन केवल BSF की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

10वीं पास खिलाड़ियों के लिए सुनहरा मौका

इस भर्ती की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आवेदन के लिए न्यूनतम योग्यता केवल 10वीं पास रखी गई है। यानी ऐसे खिलाड़ी जो पढ़ाई के साथ-साथ खेल में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं, उनके लिए यह एक बेहतरीन सरकारी नौकरी पाने का अवसर है।

भर्ती स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत की जा रही है, जिसमें एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, शूटिंग, तैराकी, योग समेत कुल 30 से ज्यादा खेल विधाओं को शामिल किया गया है।

पदों का विवरण

BSF द्वारा जारी विवरण के अनुसार कुल 549 पदों में से 277 पद पुरुष खिलाड़ियों और 272 पद महिला खिलाड़ियों के लिए आरक्षित हैं। खेलवार पदों का बंटवारा इस तरह किया गया है कि लगभग हर प्रमुख खेल के खिलाड़ियों को मौका मिल सके।

आयु सीमा और छूट

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी।

  • SC/ST वर्ग को 5 वर्ष
  • OBC (नॉन क्रीमी लेयर) को 3 वर्ष
  • आयु की गणना 18 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी।

सैलरी और सुविधाएं

चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल-3 के अंतर्गत 21,700 रुपये से 69,100 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले सभी भत्ते जैसे महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और नई पेंशन योजना का लाभ भी दिया जाएगा।

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

BSF कांस्टेबल जीडी स्पोर्ट्स कोटा भर्ती की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी। आवेदन की जांच (स्क्रूटनी) ऑनलाइन फॉर्म और खेल प्रमाण पत्रों की जांच, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैक्षणिक और खेल से जुड़े मूल दस्तावेजों की जांच, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) ऊंचाई, वजन और सीने की माप, मेरिट लिस्ट यानी खेल उपलब्धियों के आधार पर अंक तय किए जाएंगे, मेडिकल टेस्ट यानी चयन से पहले मेडिकल फिटनेस अनिवार्य है। अंतिम चयन पूरी तरह से खेल प्रदर्शन, मेरिट और मेडिकल फिटनेस के आधार पर किया जाएगा।

आवेदन शुल्क

  • सामान्य और ओबीसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए: 159 रुपये
  • महिला उम्मीदवार, SC/ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए: कोई शुल्क नहीं

देश सेवा और खेल दोनों का मौका

BSF में यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है, जो खेल के मैदान में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं और अब देश की सीमा सुरक्षा में योगदान देना चाहते हैं। चयन के बाद उम्मीदवारों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी और जरूरत के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में तैनाती हो सकती है। कुल मिलाकर, BSF कांस्टेबल (जीडी) स्पोर्ट्स कोटा भर्ती 2025 खेल प्रतिभाओं के लिए एक शानदार अवसर है, जिसमें सम्मान, स्थिर करियर और देश सेवा तीनों का संगम देखने को मिलता है।

