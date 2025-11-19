BSEB Super 50 : बिहार बोर्ड फ्री जेईई मेन व नीट कोचिंग के आवेदन कल से, रहना खाना सब फ्री

संक्षेप: Free BSEB Bihar Board NEET JEE Main Coaching : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने मेडिकल (नीट) और इंजीनियरिंग (जेईई) 2028 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बीएसईबी सुपर 50 नि:शुल्क आवासीय कोचिंग में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी है।

Free BSEB Bihar Board NEET JEE Main Coaching : बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने मेडिकल (नीट) और इंजीनियरिंग (जेईई) 2028 की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए बीएसईबी सुपर 50 नि:शुल्क आवासीय कोचिंग में नामांकन के लिए आवेदन की तिथि जारी कर दी है। दोनों की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए 20 नवंबर से आवेदन कर सकेंगे। इच्छुक विद्यार्थी समिति की वेबसाइट https://coaching.biharboardonline.com/index पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 नंवबर है। बोर्ड की ओर से आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। जेईई-नीट की तैयारी के लिए 50 छात्र-छात्राओं का अलग-अलग बैच बैच होगा। विद्यार्थियों को तैयारी के लिए उच्च कोटि की पाठ्य सामग्री भी नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। नि:शुल्क आवासीय कोचिंग में कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता के बड़े कोचिंग संस्थानों मे पूर्व में पढ़ाने वाले अनुभवी शिक्षकों को मार्गदर्शन बच्चों को मिलेगा। इन्हीं शिक्षकों द्वारा बच्चों को तैयारी कराई जाएगी।

ये सुविधाएं मिलेंगी ● नि:शुल्क आवासन और भोजन

● प्रत्येक माह में दो बार ओएमआर टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट

● सभी कक्षाओं में एसी और डिजिटल बोर्ड आदि की सुविधा

● प्रतिदिन पढ़ाई के अलावा डाउट क्लियरिंग कक्षाओं की सुविधा

● जेईई-नीट की तैयारी के लिए लगभग 50 विद्यार्थियों का अलग बैच होगा

● पटना के सरकारी स्कूल में नि:शुल्क नामांकन की सुविधा

- दो वर्षीय कोर्स होगा, बड़े संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक कराएंगे तैयारी

- नि:शुल्क पाठ्य सामग्री

- छात्र-छात्राओं की नियमित जांच के लिए पुरुष और महिला चिकित्सक और नर्स की सुविधा