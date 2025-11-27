BSEB Super 50 Free Coaching: बिहार बोर्ड फ्री जेईई, नीट कोचिंग के लिए आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक, फौरन करें अप्लाई

संक्षेप: BSEB Free Coaching: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से जल्द ही आईआईटी जेईई और नीट परीक्षा फ्री कोचिंग कार्यक्रम 'BSEB SUPER 50' के लिए आवेदन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा।

BSEB Super 50 Free Coaching: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से जल्द ही Engineering (JEE) तथा Medical (NEET) प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित फ्री आवासीय कोचिंग BSEB Super 50 की खाली सीटों पर एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। अगर आप भी मुफ्त में मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास आवेदन करने का सुनहरा मौका है, अंतिम तिथि नजदीक है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन विंडो 30 नवंबर 2025 तक ओपन रहेगी। आईआईटी जेईई और नीट के लिए मुफ्त आवासीय और गैर आवासीय फ्री कोचिंग का लाभ उठाने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर अपने आवेदन कर सकते हैं। दो वर्षीय आवासीय कोचिंग (2026-28) के लिए आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2025 है।

योग्यता-

बिहार बोर्ड, CBSE, ICSE या अन्य बोर्ड के दसवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा, 2025 में उत्तीर्ण विद्यार्थी, जो 11वीं कक्षा में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्ध +2 विद्यालयों में Admission ले रहे हैं या लेंगे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन शुल्क- आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 100 रुपये के आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

चयन प्रक्रिया- आवेदन किए हुए विद्यार्थियों का चयन लिखित परीक्षा/साक्षात्कार एवं उपलब्ध कोटिवार रिक्ति के आधार पर किया जाएगा।

बीएसईबी सुपर 50 में कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी- 1. देश के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले एक्सपर्ट शिक्षकों द्वारा जेईई और नीट की स्पेशलाइज्ड टीचिंग प्रदान की जाएगी।

2. सभी कक्षाएं एसी, डिजिटल बोर्ड आदि जैसी सुविधाओं से लैस होंगी।

3. जेईई/NEET की तैयारी के लिए 50 लड़कों और 50 लड़कियों का अलग बैच।

4. महीने में दो बार ओएमआर टेस्ट या सीबीटी (कंप्यूटर आधारित टेस्ट) की व्यवस्था।

5. रोज स्टडीज के अलावा, डाउट सेशन कक्षाओं के लिए अलग व्यवस्था की जाती है।

6. आईआईटी जेईई और नीट के लिए हाई क्वालिटी वाली स्पेशल टीचिंग मटेरियल निःशुल्क प्रदान किया जाएगा।