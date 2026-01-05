BSEB STET Result 2025 Live Update: आज आएगा बिहार STET का रिजल्ट? यहां जानें कहां और कैसे करें चेक

bseb stet result 2025 live update kahan kaise check bihar stet result

BSEB STET Result 2025 Live Update: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से अभी तक STET 2025 का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। बोर्ड ने न तो रिजल्ट की तारीख और न ही समय को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि BSEB के चेयरमैन ने कहा है कि STET का रिजल्ट 5 जनवरी 2026 तक आ सकता है, लेकिन इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे ताजा अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। BSEB STET Result 2025 कहां और कैसे देखें जैसे ही बिहार STET रिजल्ट जारी होगा, उम्मीदवार इसे BSEB की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट देखने के लिए रोल नंबर और जरूरी डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी। बोर्ड ने साफ किया है कि रिजल्ट सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीदवार किसी भी फर्जी लिंक या अफवाहों पर भरोसा न करें। परीक्षा और आंसर-की से जुड़ी अहम जानकारी BSEB STET 2025 की परीक्षा 14 अक्टूबर 2025 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में हुई थी। इसमें दो पेपर रखे गए थे-पेपर-1 (सेकेंडरी) और पेपर-2 (सीनियर सेकेंडरी)। बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर-की 24 नवंबर 2025 को जारी की थी और उसी दिन से आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसकी आखिरी तारीख 28 नवंबर 2025 थी। अब उम्मीदवार बेसब्री से फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

5 Jan 2026, 05:05:42 PM IST BSEB STET Result 2025 Live: 24 नवंबर को जारी हुई थी प्रोविजनल आंसर-की BSEB STET 2025 परीक्षा को लेकर बोर्ड ने प्रोविजनल आंसर-की 24 नवंबर 2025 को जारी की थी। इसी दिन से उम्मीदवारों को आंसर-की पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका भी दिया गया था। जिन अभ्यर्थियों को किसी सवाल या जवाब पर आपत्ति थी, वे तय प्रक्रिया के तहत अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते थे। बोर्ड ने आपत्ति दर्ज करने की आखिरी तारीख 28 नवंबर 2025 तय की थी, जिसके बाद अब फाइनल आंसर-की और रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है।

5 Jan 2026, 04:41:40 PM IST BSEB STET Result 2025 Live: रिजल्ट जारी होते ही ऐसे करें चेक BSEB STET Result 2025 जारी होने के बाद अभ्यर्थी इसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर चेक कर सकेंगे। सबसे पहले होम पेज पर मौजूद “BSEB STET Result 2025” के लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जहां उम्मीदवारों को अपनी लॉगिन डिटेल्स दर्ज करनी होंगी। डिटेल्स सबमिट करते ही स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा। उम्मीदवार रिजल्ट को ध्यान से जांच लें और भविष्य की जरूरत के लिए इसका प्रिंटआउट या हार्ड कॉपी जरूर संभालकर रखें।

5 Jan 2026, 04:32:17 PM IST BSEB STET Result 2025 Live: मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, 5 जनवरी तक आ सकता है रिजल्ट BSEB STET Result 2025 को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में बड़ा दावा किया जा रहा है। अलग-अलग खबरों के मुताबिक, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन ने संकेत दिए हैं कि STET 2025 का रिजल्ट 5 जनवरी 2026 तक जारी किया जा सकता है। हालांकि, इस दावे की अभी तक बोर्ड की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही रिजल्ट की तय तारीख या समय को लेकर कोई नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जा रही है कि वे केवल ऑफिशियल वेबसाइट और बोर्ड की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें।