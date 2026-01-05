बिहार STET Result 2025 जारी, 4.42 लाख अभ्यर्थी शामिल, 2.56 लाख हुए सफल; ऐसे करें चेक

संक्षेप: BSEB STET Result 2025 घोषित हो गया है। परीक्षा 4.42 लाख उम्मीदवार शामिल थे जिनमें 2.56 लाख सफल हो गए हैं। जानिए पेपर 1, पेपर 2 का पास प्रतिशत, कटऑफ, परीक्षा डिटेल और रिजल्ट चेक करने का तरीका।

BSEB STET Result 2025 OUT: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 का परिणाम आधिकारिक रूप से 5 जनवरी 2026 को घोषित कर दिया है। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी करते हुए बताया कि इस वर्ष STET परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया और कुल 57.96 प्रतिशत उम्मीदवार सफल घोषित किए गए हैं। STET 2025 का रिजल्ट अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर देख सकते हैं। परिणाम देखने के लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट के रिजल्ट लिंक पर जाकर User ID और पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद वे अपना स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

BSEB STET Result 2025 : कुल अभ्यर्थियों का आंकड़ा STET 2025 परीक्षा दो पेपरों में आयोजित की गई थी। पेपर 1 (कक्षा 9-10 शिक्षक पात्रता) में कुल 2,46,415 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिनमें 1,07,229 महिला और 1,39,186 पुरुष उम्मीदवार थे। पेपर 2 (कक्षा 11-12 शिक्षक पात्रता) में 1,95,799 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, जिनमें 71,178 महिला और 1,24,621 पुरुष अभ्यर्थी शामिल रहे। दोनों पेपर मिलाकर कुल 4,42,214 अभ्यर्थी STET 2025 परीक्षा में सम्मिलित हुए थे।

BSEB STET Result 2025 : कितने उम्मीदवार हुए पास CBT (कंप्यूटर आधारित परीक्षा) मोड में आयोजित इस परीक्षा में कुल 2,56,301 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें 1,04,167 महिला और 1,52,134 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं।

BSEB STET Result 2025 : पेपर 1 का रिजल्ट STET 2025 के पेपर 1 में कुल 16 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें शामिल 2,46,415 अभ्यर्थियों में से 1,54,145 उम्मीदवार सफल हुए हैं। पेपर 1 का पास प्रतिशत 62.56% रहा।

BSEB STET Result 2025 : पेपर 2 का रिजल्ट वहीं पेपर 2 में कुल 29 विषयों की परीक्षा ली गई। इसमें शामिल 1,95,799 अभ्यर्थियों में से 1,02,156 उम्मीदवार पास हुए। पेपर 2 का पास प्रतिशत 52.17% दर्ज किया गया।

BSEB STET Result 2025 : श्रेणीवार न्यूनतम उत्तीर्णांक सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प के अनुसार STET 2025 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक इस प्रकार निर्धारित किया गया था -

सामान्य वर्ग: 50% अंक

पिछड़ा वर्ग: 45.5% अंक

अत्यंत पिछड़ा वर्ग: 42.5% अंक

अनुसूचित जाति / जनजाति: 40% अंक

दिव्यांग: 40% अंक

महिला उम्मीदवार: 40% अंक

BSEB STET Result 2025 : परीक्षा पैटर्न की जानकारी STET 2025 में पूछे गए सभी प्रश्न बहुविकल्पीय थे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था और नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई थी। कुल 150 प्रश्न (150 अंक) पूछे गए, जिनमें 100 अंक विषयवस्तु और 50 अंक शिक्षण कला व अन्य दक्षताओं पर आधारित थे।

STET 2025 परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर 2025 से 16 नवंबर 2025 तक किया गया था। परीक्षा बिहार के 9 जिलों - पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, सहरसा, भोजपुर और पूर्णिया के 23 परीक्षा केंद्रों पर प्रतिदिन दो पालियों में संपन्न हुई।