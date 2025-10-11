BSEB ने एसटीईटी परीक्षा के एडमिट कार्ड किए जारी, जानें कैसे करें डाउनलोड

BSEB stet admit card : बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार STET 2025 परीक्षा के एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में किया जाएगा।

Sat, 11 Oct 2025 09:53 PM

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने बिहार STET 2025 परीक्षा के एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर 2025 को जारी कर दिए हैं। इस परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में किया जाएगा। उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड BSEB की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org या cdn3.digialm.com से डाउनलोड कर सकते हैं। इस परीक्षा के लिए लाखों उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया है। एडमिट कार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, फोटो, परीक्षा केंद्र का पता और परीक्षा का समय जैसी जानकारी दी गई है। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड और एक वैध फोटो पहचान पत्र साथ ले जाना अनिवार्य है।

एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड BSEB की आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाएं।

होमपेज पर "Click Here to download BSTET admit card" लिंक पर क्लिक करें।

लॉगिन पेज पर अपना आवेदन संख्या, जन्मतिथि और कैप्चा कोड भरें।

"लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।

आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट ले सकते हैं।

परीक्षा का पैटर्न: पेपर-1 (माध्यमिक): हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, बंगला, मैथिली, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, नृत्य।

पेपर-2 (उच्च माध्यमिक): हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, मगही, अरबी, फारसी, बंगला, मैथिली, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, गृहविज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर विज्ञान, कृषि, संगीत।

पासिंग मार्क्स: सामान्य: 50%

पिछड़ा वर्ग: 45.5%

अत्यंत पिछड़ा वर्ग: 42.5%

एससी/एसटी/दिव्यांग/महिला: 40%

आवश्यक दस्तावेज: परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैध फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड) लाना अनिवार्य है।

महत्वपूर्ण सुझाव: एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट लेकर परीक्षा केंद्र पर जाएं।

परीक्षा से पहले सभी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें।