BSEB STET 2025 Exam Day Guidelines bihar stet exam rules timings entry time instructions

BSEB STET 2025 Exam Guidelines: बिहार एसटीईटी 2025 परीक्षा कल से शुरू, जाने से पहले जरूर पढ़ लें गाइडलाइंस

BSEB STET 2025 Exam Day Guidelines: बीएसईबी की ओर से कल 14 अक्टूबर 2025 से एसटीईटी 2025 का आयोजन किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और भूलकर भी गलती नहीं करनी चाहिए।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 06:43 PM
BSEB STET Exam Day Guidelines 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से कल 14 अक्टूबर 2025 से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2025 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षार्थियों को केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के आधा घंटा पहले तक ही प्रवेश मिलेगा। पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला, अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। परीक्षा का कुल अंक 150 होगा।

परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bsebstet.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा।

परीक्षा से पहले आयोग ने उम्मीदवारों के लिए जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं, उम्मीदवारों को गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए और भूलकर भी गलती नहीं करनी चाहिए।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी गाइडलाइंस-

  1. घड़ी, बैग, पर्स, मोबाइल और किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गजट आदि के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं होगी ।

2. किसी तरह के अवांछित कागजात के साथ प्रवेश नहीं करें।

3. प्रवेश पत्र और उपस्थिति पत्रक में स्कैंड फोटो से परीक्षार्थी की पहचान करेंगे।

4. परीक्षा शुरू होने के एक घंटे बाद ही शौचालय आदि के लिए कक्षा से निकलने की अनुमति दी जायेगी।

5. नीले और काले बॉल पेन से ही ओएमआर भरे जायेंगे।

6. परीक्षा के दिन किसी भी उम्मीदवार को एंट्री समय के बाद परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी जाएगी।

7. उम्मीदवारों को अपने साथ एक अतिरिक्त e-admit card लेकर जाना होगा।

8. उम्मीदवारों को अपने साथ वैलिड फोटो आईडी कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट लेकर जाना होगा।

9. गेट बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में अपने कार्ड की एक हार्ड कॉपी और वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना अनिवार्य है।

11. परीक्षा शुरू होने से पहले उम्मीदवार प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर शीट में दिए गाइडलाइंस को जरूर पढ़ लें।

12. परीक्षा में उपस्थित सभी उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक एवं Facial Recognition किया जाएगा।

