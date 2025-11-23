BSEB STET 2025 Answer Key कल होगी जारी, खत्म हुआ उम्मीदवारों का इंतजार

संक्षेप: BSEB STET 2025 Answer Key: BSEB कल STET 2025 की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जारी करेगा। उम्मीदवार 24-27 नवंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। प्रति प्रश्न 50 रुपये शुल्क देना होगा।

BSEB STET 2025 Answer Key : बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 के उम्मीदवारों का इंतजार खत्म कर दिया है। बोर्ड कल यानी 24 नवंबर को आधिकारिक रूप से STET 2025 की आंसर की जारी करने जा रहा है। इसके साथ ही उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट भी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिससे परीक्षार्थी अपने दिए गए जवाबों की पूरी तरह जांच-पड़ताल कर पाएंगे और चयन की संभावनाओं का अंदाजा लगा सकेंगे। यह सुविधा दोपहर के बाद सक्रिय होगी और 27 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी।

BSEB STET 2025 Answer Key : ऐसे करें चेक BSEB के अनुसार अभ्यर्थी bsebstet.org या secondary.biharboardonline.com पर जाकर लॉगिन करेंगे और अपने यूजर आईडी व पासवर्ड के माध्यम से आंसर की और रिस्पॉन्स शीट तक पहुंच सकेंगे। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परीक्षा में पूछे गए सवालों के सही उत्तरों की पारदर्शिता स्पष्ट होती है और अभ्यर्थियों को अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट देखने का सही मौका मिलता है।

BSEB STET 2025 Answer Key : आपत्ति भेजने की तारीख 24 से 27 नवंबर तक बोर्ड ने इस बार साफ कर दिया है कि जारी की जाने वाली आंसर की प्रोविजनल होगी। यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत है, तो वह ऑनलाइन माध्यम से आपत्ति दर्ज करा सकता है। आपत्ति भेजने की प्रक्रिया 24 से 27 नवंबर के बीच ही स्वीकार की जाएगी और इसके बाद भेजे गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। आपत्ति दर्ज करने के लिए हर सवाल पर 50 रुपये शुल्क रखा गया है, जिसका भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही किया जा सकेगा। वेबसाइट पर इस उद्देश्य के लिए “Click here for Objection STET, 2025” नाम से विशेष लिंक उपलब्ध रहेगा।

BSEB STET 2025 Answer Key : कब हुई थी परीक्षा उल्लेखनीय है कि BSEB STET 2025 की परीक्षा 14 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें दो पेपर शामिल थे, पेपर 1 सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों के लिए और पेपर 2 सीनियर सेकेंडरी स्तर के शिक्षकों के लिए। राज्य के स्कूलों में शिक्षक भर्ती की दिशा में यह परीक्षा महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए अभ्यर्थियों के लिए आंसर की का जारी होना बेहद निर्णायक समय है।