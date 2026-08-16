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Simultala Class 6 Admission 2026: सिमुलतला स्कूल में एडमिशन के लिए 18 अगस्त तक करें आवेदन, जानें योग्यता और फीस

By Dheeraj Pal
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एडमिशन से जुड़ी पात्रता, फीस, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट biharsimultala.com पर जारी नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है। बता दें कि यह प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए है। एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 18 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

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सिमुलतला स्कूल में एडमिशन के लिए कैसे करें आवेदन

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है और अंतिम तारीख भी नजदीक है। ऐसे में सिमुलतला आवासीय विद्यालय में दाखिला लेने के इच्छुक छात्र और उनके अभिभावकों को तय समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। एडमिशन से जुड़ी पात्रता, फीस, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जरूरी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट biharsimultala.com पर जारी नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है। बता दें कि यह प्रवेश शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए है। एडमिशन के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 18 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।

कुल कितनी सीटें

बता दें कि शैक्षणिक सत्र 2027-28 में नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। परीक्षा दो चरणों में होगी। हाल ही में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया था और कहा था कि जून में विद्यालय के निरीक्षण के बाद जो निर्देश दिए थे, उन पर तेजी से अमल हो रहा है। विद्यालय में पहले की तरह इस सत्र में भी छात्र और छात्राओं के लिए 60-60 सीटें निर्धारित की गई हैं।

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सिमुलतला कक्षा 6 एडमिशन 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में दाखिले के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

1. सबसे पहले सिमुलतला आवासीय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट biharsimultala.com पर जाएं।

2. फिर‘ रजिस्टर न्यू कैंडिडेट’ पर क्लिक करें

3. इसके बाद नया रजिस्ट्रेशन करें।

3. मांगी गई सभी जरूरी जानकारी दर्ज करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें। इसके बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म भरें।

4. आवेदन फॉर्म में निर्धारित फॉर्मेट और साइज के अनुसार अपनी पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।

5. ऑनलाइन पेमेंट सुविधा के जरिए निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करें।

6. फॉर्म सबमिट करने से पहले दर्ज की गई सभी जानकारियों को अच्छी तरह से जांच लें। किसी गलती की स्थिति में, यदि सुधार का विकल्प उपलब्ध हो, तो उसे ठीक करें।

7. सभी विवरण सही होने की पुष्टि करने के बाद आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट कर दें।

8. आवेदन जमा करने से पहले या बाद में उपलब्ध प्रिव्यू विकल्प से पूरे फॉर्म को एक बार फिर देख लें।

9. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लें और भविष्य में जरूरत पड़ने के लिए इसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रखें।

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सिमुलतला कक्षा 6 एडमिशन 2026: पात्रता

विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूल या CBSE/ICSE से संबद्ध विद्यालय में कक्षा 5 में पढ़ रहा हो।

विद्यार्थी की उम्र 1 अप्रैल 2027 को 10 से 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

यानी निर्धारित कटऑफ तारीख पर विद्यार्थी की आयु 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन के समय अगर विद्यार्थी के पास APAAR ID उपलब्ध है, तो उसे दर्ज करना होगा। हालांकि, APAAR ID को अनिवार्य नहीं किया गया है।

किस कटेगरी के लिए कितनी सीटें

अनारक्षित वर्ग: छात्र और छात्राओं के लिए 24-24 सीटें।

EWS: छात्र और छात्राओं के लिए 6-6 सीटें।

अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): छात्र और छात्राओं के लिए 11-11 सीटें।

पिछड़ा वर्ग (BC): छात्र और छात्राओं के लिए 7-7 सीटें।

अनुसूचित जाति (SC): छात्रों के लिए 11 और छात्राओं के लिए 9 सीटें।

अनुसूचित जनजाति (ST): छात्र और छात्राओं के लिए 1-1 सीट।

पिछड़ा वर्ग की महिलाएं: इस श्रेणी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं।

दिव्यांग अभ्यर्थी: सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के अनुसार 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा।

आवेदन शुल्क

सामान्य, EWS, EBC और BC वर्ग: 200 रुपये

SC और ST वर्ग: 50 रुपये

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लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण: धीरज पाल को पत्रकारिता के क्षेत्र में 7 साल का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए इन्हें 4 साल हो गए हैं। धीरज एजुकेशन रिपोर्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। अपने करियर के दौरान धीरज ने राजनीति समाचार, एजुकेशन बीट के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
धीरज ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए इन मीडिया स्टडीज और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से जनसंचार एवं पत्रकारिता से परास्नातक की पढ़ाई की। धीरज पाल ने अपने पत्रकारिता कर की शुरुआत एपीएन न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने लोकमत न्यूज हिंदी और एनडीटीवी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। हिंदुस्तान लाइव में यूपी बोर्ड से लेकर उन्होंने लोकसभा चुनाव कवर करने साथ-साथ खेल जैसे बीट पर काम किया। अब इनका एकमात्र उद्देश्य करियर और एजुकेशन से जुड़ी रुचिगत, सरल, प्रमाणिक और पाठक-हितैषी रूप में प्रस्तुत करना है।

व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के निवासी धीरज पाल को पत्रकारिता और ज्योतिषीय अध्ययन के साथ-साथ घूमने, किताबें पढ़ने और क्रिकेट खेलने का शौक है।

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