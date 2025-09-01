BSEB SAV 2025: बिहार सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू, जानें परीक्षा पैटर्न

Bihar SAV Class 6 Entrance Exam: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आज 1 सितंबर 2025 से सिमुलतला आवासीय विद्यालय (SAV) में कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

BSEB Simultala Awasiya Vidyalaya Class 6 Admission: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की ओर से आज 1 सितंबर 2025 से सिमुलतला आवासीय विद्यालय (SAV) में कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं परीक्षा शुल्क वेबसाईट biharsimultala.com के माध्यम से 15 सितंबर 2025 तक भरा जाएगा। सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के कक्षा 6 में छात्र और छात्राओं के लिए सीटों की संख्या 120 हैं, जिसमें 60 छात्रों की और 60 छात्राओं की हैं। परीक्षा फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही भरे जाएंगे।

परीक्षा फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवार यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से अभ्यर्थी अथवा उनके अभिभावक ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म में किसी भी प्रकार के गलत डिटेल्स को ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि तक आधिकारिक वेबसाईट पर जाकर सुधार कर सकेंगे।

सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के कक्षा 6 में एडमिशन के लिए पात्रता- 1. आवेदक की आयु 1 अप्रैल, 2026 को न्यूनतम 10 वर्ष तथा अधिकतम 12 वर्ष होनी चाहिए।

2. आवेदक बिहार राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5 (पाँचवी) में पढ़ रहा हो।

एडमिशन के लिए चयन प्रक्रिया- सिमुलतला आवासीय विद्यालय, जमुई के कक्षा 6 में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा।

प्रारंभिक परीक्षा- प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा के आयोजन की संभावित तिथि 31 अक्टूबर 2025 है। प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्नों पर आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न एक-एक अंक का होगा और कुल अंक 150 का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ही मुख्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे।