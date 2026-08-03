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BSEB Class 6 Admission: सिमुलतला आवासीय विद्यालय कक्षा 6 में एडमिशन शुरू, ऐसे करें आवेदन

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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Bihar Board Class 6 Admission 2026:  बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने सिमुलतला आवासीय विद्यालय की कक्षा 6 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है। योग्य छात्र बोर्ड की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं।

Bihar Board SAV Admission 2026
बिहार सिमुलतला आवासीय विद्यालय कक्षा 6 एडमिशन

BSEB Bihar Board 2026: बिहार के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार सिमुलतला आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए कक्षा 6 में एडमिशन की प्रक्रिया आज 3 अगस्त 2026 से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने इस प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।

जो अभिभावक अपने बच्चों को बेहतरीन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए सिमुलतला आवासीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं, उनके पास यह एक सुनहरा अवसर है। प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा आज से बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल https://biharsimultala.com पर उपलब्ध करा दी गई है।

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

बिहार बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, छात्र और अभिभावक निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं:

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: 3 अगस्त 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 18 अगस्त 2026

प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा: अक्टूबर 2026

मुख्य प्रवेश परीक्षा: दिसंबर 2026

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कौन कर सकता है आवेदन? पात्रता और योग्यता

सिमुलतला आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में दाखिले के लिए बिहार बोर्ड ने कुछ जरूरी योग्यताएं तय की हैं:

शैक्षणिक योग्यता: छात्र को बिहार राज्य के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या वर्तमान में 5वीं कक्षा में पढ़ाई की होनी चाहिए।

निवास: छात्र बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

आयु सीमा: छात्र की आयु बिहार बोर्ड के नियमानुसार निर्धारित कट-ऑफ तिथि के आधार पर तय की जाएगी।

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चयन प्रक्रिया: दो चरणों में होगी परीक्षा

यहां चयन प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाती है:

प्रारंभिक परीक्षा-

प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा के आयोजन की संभावित तिथि अक्टूबर 2026 है। प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रश्नों पर आधारित होगी। प्रत्येक प्रश्न एक-एक अंक का होगा और कुल अंक 150 का होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी ही मुख्य प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

मुख्य परीक्षा-

मुख्य प्रवेश परीक्षा दिसंबर, 2026 में आयोजित होगी। मुख्य परीक्षा दो पाली में आयोजित होगी। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर बिहार सरकार द्वारा पांचवी कक्षा के लिए निर्धारित सिलेबस पर आधारित होगा।

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ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

इच्छुक अभिभावक और छात्र नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं:

  1. सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए 'Simultala Awasiya Vidyalaya Class 6 Admission Test 2026' वाले लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी आवश्यक जानकारी नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, पता आदि दर्ज करके नया रजिस्ट्रेशन करें।

4. के बाद मिले यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें और आवेदन फॉर्म पूरा भरें।

5. छात्र की फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें।

6. निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें।

7. भविष्य के उपयोग के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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