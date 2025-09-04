BSEB Sakshamta, DElEd Results 2025 released at secondary.biharboardonline.com here direct link BSEB DElEd Results 2025:बिहार डीएलएड, सक्षमता रिजल्ट 2025 secondary.biharboardonline.com पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़BSEB Sakshamta, DElEd Results 2025 released at secondary.biharboardonline.com here direct link

BSEB DElEd Results 2025:बिहार डीएलएड, सक्षमता रिजल्ट 2025 secondary.biharboardonline.com पर जारी, Direct Link

BSEB Sakshamta, DElEd Results 2025: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने सक्षमता (एप्टीट्यूड) परीक्षा (तृतीय) और डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीईआईईडी) परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानThu, 4 Sep 2025 04:50 PM
share Share
Follow Us on
BSEB DElEd Results 2025:बिहार डीएलएड, सक्षमता रिजल्ट 2025 secondary.biharboardonline.com पर जारी, Direct Link

BSEB Sakshamta, DElEd Results 2025 Download Link: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) ने आज, 4 सितंबर, 2025 को सक्षमता (एप्टीट्यूड) परीक्षा (तृतीय) और डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीईआईईडी) परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए हैं। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल कोड और रोल नंबर डालकर लॉग इन करना होगा। आयोग की ओर से तृतीय सक्षमता परीक्षा, 2025 एवं डीएलएड सत्र 2023-25 सेकेंड ईयर और डीएलएड सत्र 2024-26 फर्स्ट ईयर परीक्षा का परिणाम जारी किया है।

BSEB Sakshamta, DElEd Results 2025 Direct Link

सक्षमता परीक्षा का आयोजन 23 से 25 जुलाई 2025 को किया गया था। परीक्षा में करीब 24,436 अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, जिसमें से 7,893 उम्मीदवार ही परीक्षा पास करने में सफल हो पाए हैं। परीक्षा का पास प्रतिशत 32.30 फीसदी रहा है।

बीएसबीई डीएलएड रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-

स्टेप 1. सबसे पहले आधिकारिक BSEB DEIEd पोर्टल dledsecondary.biharboardonline.com पर जाएं।

स्टेप 2. "DEIEd सत्र 2023-25 ​​(द्वितीय वर्ष) / 2024-26 (प्रथम वर्ष) परिणाम 2025" लिखे एक्टिव लिंक को देखें।

स्टेप 3. लिंक पर क्लिक करें और अपनी आवश्यक डिटेल्स, जैसे कि आपका रोल नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।

स्टेप 4. डिटेल्स सबमिट करें। आपका रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

स्टेप 5. पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य के लिए एक कॉपी प्रिंट करें।

सक्षमता (एप्टीट्यूड) रिजल्ट कैसे चेक करें-

स्टेप 1. बीएसईबी माध्यमिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाएं।

स्टेप 2. होमपेज पर "रिजल्ट" सेक्शन पर जाएं।

स्टेप 3. "सक्षमता परीक्षा (तृतीय) रिजल्ट 2025" के लिंक को ढूंढें और उस पर क्लिक करें।

स्टेप 4. अपना रोल नंबर और अन्य मांगी गई जानकारी भरें।

स्टेप 5. अपना रिजल्ट देखें और डाउनलोड करें।

ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

Bseb Deled BSEB Sakshamta Pariksha Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।