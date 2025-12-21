Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़bseb sakshamta bihar sakshamta result out now counselling bihar sakshamta -5 application on 31 december
‌अब तक 266786 शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास, अब काउंसलिंग, सक्षमता -5 के लिए 31 दिसंबर से

‌अब तक 266786 शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास, अब काउंसलिंग, सक्षमता -5 के लिए 31 दिसंबर से

संक्षेप:

स्थानीय निकाय के शिक्षकों लिए अबतक आयोजित चार परीक्षाओं में कुल 3 लाख 19 हजार 747 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए है। इनमें से 2 लाख 66 हजार 786 (83.44%) शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 

Dec 21, 2025 09:28 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना, कार्यालय संवाददाता।
share Share
Follow Us on

बिहार बोर्ड ने शनिवार को स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा चतुर्थ का परिणाम जारी कर दिया। स्थानीय निकाय के शिक्षकों लिए अबतक आयोजित चार परीक्षाओं में कुल 3 लाख 19 हजार 747 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए है। इनमें से 2 लाख 66 हजार 786 (83.44%) शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब भी लगभग 30 हजार शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुरुष शिक्षक अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत अधिक: कुल 14936 शिक्षक अभ्यर्थियों में 8501 महिला और 6435 पुरुष थे। इनमें पुरुष शिक्षक अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत अधिक है। कुल महिला शिक्षक अभ्यर्थियों में से 2725 (32.06%) और पुरुष शिक्षक अभ्यर्थियों में से 2207 (34.30%) ने सफलता हासिल की है। मालूम हो कि परीक्षा का आयोजन पटना के बापू परीक्षा परिसर स्थित ऑनलाइन केंद्र में हुआ था। 2 घंटे 30 मिनट में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने थे। इसमें भाग-1 ,भाषा में 30 प्रश्न, भाग-2 सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न और भाग-3, संबंधित विषय में 80 प्रश्न पूछे गए थे।

काउंसिलिंग कराई जाएगी: बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाफल पूरी तरह से औपबंधिक है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराई जाएगी। इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। मालूम हो कि सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 32% निर्धारित है।

सक्षमता पंचम के लिए आवेदन 31 दिसंबर से

बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने सक्षमता पंचम के लिए आवेदन की तिथि की भी घोषणा कर दी है। आवेदन 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक लिए जाएंगे। यह स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली अंतिम परीक्षा होगी। उन्होंनेे बताया कि परीक्षा जनवरी के अंत या फरवरी में होगी।

परिणाम: सक्षमता-4 में 33 फीसदी गुरुजी ही सफल

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) ने शनिवार को स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा चतुर्थ का परिणाम जारी कर दिया। कुल 33.02 फीसदी गुरुजी ही सफल हुए है। परीक्षा में 14936 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 4932 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल की है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने परिणाम जारी किया। अभ्यर्थी https://sakshamtabihar.com पर लॉगिन आइडी और पासवर्ड अंकित कर परिणाम देख सकते हैं। परीक्षा 24 से 27 सितंबर और 12 अक्तूबर तथा 22 अक्तूबर को हुई थी। सबसे अधिक अभ्यर्थी पहली से पांचवी के लिए कुल 13726 थे। इनमें से 4182 (30.47%), कक्षा 6-8 के लिए शामिल 387 में से 266 (68.73%), कक्षा 9-10 के लिए शामिल 592 में से 354 (59.80%) और कक्षा 11-12 के लिए शामिल 231 में से 130 (56.28%) शिक्षक अभ्यर्थियों को कामयाबी मिली है। बिहार बोर्ड द्वारा स्थानीय निकाय के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
BSEB Sakshamta Pariksha Result Saksham
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।