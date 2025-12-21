‌अब तक 266786 शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास, अब काउंसलिंग, सक्षमता -5 के लिए 31 दिसंबर से

संक्षेप: स्थानीय निकाय के शिक्षकों लिए अबतक आयोजित चार परीक्षाओं में कुल 3 लाख 19 हजार 747 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए है। इनमें से 2 लाख 66 हजार 786 (83.44%) शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

बिहार बोर्ड ने शनिवार को स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा चतुर्थ का परिणाम जारी कर दिया। स्थानीय निकाय के शिक्षकों लिए अबतक आयोजित चार परीक्षाओं में कुल 3 लाख 19 हजार 747 शिक्षक अभ्यर्थी शामिल हुए है। इनमें से 2 लाख 66 हजार 786 (83.44%) शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अब भी लगभग 30 हजार शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुरुष शिक्षक अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत अधिक: कुल 14936 शिक्षक अभ्यर्थियों में 8501 महिला और 6435 पुरुष थे। इनमें पुरुष शिक्षक अभ्यर्थियों की सफलता का प्रतिशत अधिक है। कुल महिला शिक्षक अभ्यर्थियों में से 2725 (32.06%) और पुरुष शिक्षक अभ्यर्थियों में से 2207 (34.30%) ने सफलता हासिल की है। मालूम हो कि परीक्षा का आयोजन पटना के बापू परीक्षा परिसर स्थित ऑनलाइन केंद्र में हुआ था। 2 घंटे 30 मिनट में कुल 150 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने थे। इसमें भाग-1 ,भाषा में 30 प्रश्न, भाग-2 सामान्य अध्ययन में 40 प्रश्न और भाग-3, संबंधित विषय में 80 प्रश्न पूछे गए थे।

काउंसिलिंग कराई जाएगी: बिहार बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षाफल पूरी तरह से औपबंधिक है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी सफल अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग कराई जाएगी। इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। मालूम हो कि सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांग एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए 32% निर्धारित है।

सक्षमता पंचम के लिए आवेदन 31 दिसंबर से बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने सक्षमता पंचम के लिए आवेदन की तिथि की भी घोषणा कर दी है। आवेदन 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक लिए जाएंगे। यह स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली अंतिम परीक्षा होगी। उन्होंनेे बताया कि परीक्षा जनवरी के अंत या फरवरी में होगी।